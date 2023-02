On peut payer son chauffage collectif selon la température ressentie

Une start-up bordelaise a créé un système d’individualisation des frais de chauffage validée par les autorités. Des sondes mesurent la température ressentie dans le logement et non la consommation d’énergie.

Récemment, une agence immobilière s’est attiré des moqueries pour avoir mis en avant le concept de «mètres carrés ressentis» afin de mieux faire passer le prix salé d’une toute petite surface parisienne mise en vente. La notion de température ressentie dans son logement est, quant à elle, beaucoup moins farfelue. Plus précis qu’un thermostat, plus juste qu’une mesure d’énergie consommée par des radiateurs, le principe consiste à évaluer avec des sondes la température moyenne qui règne réellement dans l’appartement.

C’est la méthode sur laquelle mise la start-up bordelaise Kocliko qui, gage de son sérieux, a réussi à faire certifier sa solution par le Laboratoire national de métrologie et d’essais. Elle compte ainsi se faire une place parmi les solutions proposées pour individualiser les frais de chauffage dans les copropriétés , une obligation en vigueur depuis plus de deux ans mais encore peu appliquée. Les solutions classiques se présentent sous la forme de répartiteurs de frais de chauffage, ces petits boîtiers qui doivent être scellés sur chaque radiateur du logement. Ou alors de compteurs individuels d’énergie thermique placés à l’entrée de chaque logement.

Pour développer cette mesure de la température ressentie, la société Idex, première ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) indépendante française de services énergétiques, s’est associée avec la jeune pousse Kocliko. « Nous sommes partis du principe que les technologies existantes ne répondaient pas aux attentes puisque seul 30% du parc concerné est équipé , souligne Nicolas Daniel, directeur stratégie & marketing chez Idex. Grâce à la solution de Kocliko, nous travaillons sur le confort .» Concrètement, il s’agit d’installer des sondes (de 1 à 3, la moyenne étant de 2) sans avoir à les fixer sur chaque radiateur pour un coût moyen de location/entretien de 50 euros par an et par logement.

15 % d’économies

Parmi les atouts que met en avant la formule, c’est qu’elle s’appuie sur une température qui parle à tout le monde, bien plus que des kWh/m²/an. Ensuite, le système se veut plus équitable car il intègre le phénomène des «vols de chaleur». Concrètement: certains logements consomment peu car ils sont chauffés par les voisins avec ce dispositif, chaque occupant paie selon la température qui règne chez lui. Selon les calculs d’Idex, ce suivi plus fin du chauffage permet une économie potentielle de 15%. À raison d’une facture énergétique moyenne de 1000 euros par an, l’opération est censée être rentable.

Accessible pour des copropriétés à partir d’une vingtaine de lots, la solution a été testée avec succès dans une résidence de 30 logements d’Audincourt (Doubs) gérée par le bailleur social Neolia (groupe Action Logement). Avec la nouvelle formule, les résidents ont réalisé 13% d’économies en novembre par rapport à l’année passée et même 40% en décembre. Et surtout, la start-up fait valoir que dans ses prestations elle réalise systématiquement un jumeau numérique des copropriétés qu’elle équipe.

Ainsi, ce double numérique alimenté par tous les chiffres de températures de l’immeuble doit permettre d’identifier les écarts de températures des logements et les problèmes d’équilibrage de la chaufferie. Un rapport annuel par typologie de logement est effectué gratuitement chaque année. Et ce jumeau numérique peut aussi être utilisé pour effectuer des simulations de travaux d’efficacité énergétique pour voir quelle solution retenir ou quels travaux prioriser. Mais là, la prestation devient payante.