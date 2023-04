Oise : deux châteaux à un million d'euros chacun sont à vendre sur Leboncoin

Chaque château dispose d'un vaste terrain de plusieurs milliers de mètres carrés. (Photo d'illustration) (Innviertlerin / Pixabay)

Deux châteaux situés dans l'Oise sont en vente depuis mi-avril 2023 pour un million d'euros chacun environ. Fait insolite, les deux biens ont été mis en vente via des annonces publiées sur la plateforme Leboncoin, en plus des sites Web des agences immobilières chargées des ventes.

Une manière étrange de faire la promotion de biens immobiliers sortant de l'ordinaire. Mi-avril 2023, deux châteaux situés dans le département de l'Oise ont été mis sur le marché pour un million d'euros chacun environ. Mais c'est via la plateforme de petites annonces Leboncoin que les propriétaires et agences ont décidé d'en faire la promotion, rapporte Actu Oise .

De nombreuses pièces et un grand terrain

C'est le 17 avril 2023 que la première annonce a été publiée. Elle concerne un magnifique château du XVIIIe siècle situé à Saint-Just-en-Chaussée (Oise). Le bien, d'une surface de 920 m² sur un terrain de plus de 10 000 m², est vendu pour 1 520 000 euros. Il dispose de vingt pièces sur trois étages, selon l'annonce Leboncoin .

La deuxième annonce est parue le 20 avril 2023 et concerne un château plus « modeste ». La demeure située à Ons-en-Bray (Oise) ne dispose en effet que de 12 pièces, dont 8 chambres. Le bien a une surface habitable de 613 m² et vient avec un terrain de plus de 4 000 m², pour un prix de 997 500 euros, selon l'annonce .

Les deux annonces, publiées sur Leboncoin par l'agence immobilière Patrice Besse, mettent en avant la localisation idéale des deux châteaux, situés dans une zone rurale mais à une distance honnête à la fois de Paris et de la côte normande. À noter cependant qu'en raison de leur taille et de leur ancienneté, les deux biens sont classés F au diagnostic de performance énergétique (DPE).