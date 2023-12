Offrir un produit bancaire à Noël, jusqu’où pouvez-vous aller?

En établissant des versements réguliers sur des comptes bancaires pour vos enfants, une somme modeste peut se transformer en un montant significatif au fil des années. ( crédit photo : Shutterstock )

Ouvrir un produit d’épargne à un mineur lui permet d’y déposer l’argent reçu à diverses occasions: Noël, anniversaire, communion… Verser une somme sur un compte en banque est le meilleur moyen d’aider un proche à se constituer une épargne et à préparer son avenir. Grâce à ce cadeau de moyen à long terme, il réalisera un projet ou un achat significatif: voyage, études, financement du permis, achat d’une voiture…

Il est possible de mettre en place un versement permanent. Même une somme modeste permet d’accumuler un petit pécule. 25 euros par mois pendant 18 ans, c’est 5.400 euros. De plus, les intérêts s’accumulent au fil des années et les livrets d’épargne réglementée ne sont pas imposables.

Comment ouvrir un livret d’épargne à un mineur? Seuls les représentants légaux d’un mineur peuvent ouvrir un produit bancaire à son nom. C’est vrai même si les fonds sont versés par une autre personne, comme les grands-parents. En tant que parents, vous devez fournir un certain nombre de pièces justificatives: votre pièce d’identité, celle du mineur, un livret de famille et un justificatif de domicile.

Le Livret A

C’est le choix le plus évident. Vous devez effectuer un versement d’au moins 10 euros lors de l’ouverture du livret. Ensuite, vous pouvez y déposer jusqu’à 22.950 euros. Le taux de rémunération du Livret A est fixé à 3% jusqu’en janvier 2025. Les intérêts sont exonérés d’impôt et de cotisations sociales. Les fonds sont disponibles immédiatement en cas de besoin.

Le Livret d’épargne bancaire

Le Livret d’épargne bancaire, ou Super Livret, est un compte d’épargne rémunéré. Ses modalités sont fixées par chaque établissement bancaire individuellement. Contrairement aux livrets réglementés, il n’y a pas de plafond de dépôt. L’épargne peut être retirée à tout moment. Les intérêts sont soumis à imposition. Un versement minimal de 15 euros est demandé au moment de la souscription.

Le Livret jeune

Ce produit bancaire est réservé aux 12-25 ans. Vous devez effectuer un versement d’au moins 10 euros à l’ouverture. Le plafond des dépôts est fixé à 1.600 euros et le livret est exonéré d’impôt . La rémunération est fixée librement par les banques, mais elle doit être supérieure à celle du Livret A. Il s’agit d’un outil concret pour permettre à votre enfant de débuter son éducation financière en acquérant les principes de l’épargne et la maîtrise de son budget. Les parents ont accès au compte, et peuvent donc accompagner leur enfant dans la gestion de ses finances.

À noter Le LDDS (Livret de développement durable et solidaire) et le LEP (Livret d’épargne populaire) sont réservés aux personnes majeures.

Il est possible de souscrire un contrat d’assurance-vie au nom de son enfant dès sa naissance. Cela constitue un excellent moyen de préparer le financement de projets à long terme. Il est préférable de l’ouvrir le plus tôt possible et de programmer des versements automatiques pour l’alimenter. Choisissez avec soin la répartition entre supports en unités de compte et fonds en euros . En privilégiant les unités de compte quand votre enfant est jeune, vous pouvez profiter de l’attractivité des marchés en actions sur le long terme. Ensuite, vous sécurisez les sommes sur le fonds en euros. De plus, la fiscalité du contrat est allégée après 8 ans de détention.

Enfin, vous pouvez opter pour un PEL (plan d’épargne logement) ou un CEL (compte épargne logement). Toutefois, ces produits offrent une rémunération limitée à 2%. Ils sont soumis au prélèvement forfaitaire de 30%.