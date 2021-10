Nouveau record de ventes immobilières

Selon la dernière note de conjoncture des notaires publiée jeudi 28 octobre, de fin août 2020 à fin août 2021, il y a eu plus de 1,2 million de transactions immobilière dans l'ancien, en hausse de 23% par rapport à l'année précédente.

(Illustration) ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Si le réseau d'agences immobilières Century 21 s'inquiète d'une baisse des ventes depuis cet été à cause de la hausse des prix, les notaires eux n'ont jamais comptabilisé autant de transactions. De fin août 2020 à fin août 2021, il y a eu au cours 1,208 transactions dans l'ancien, selon la dernière note de conjoncture des notaires publiée jeudi 28 octobre.

Un chiffre en augmengation de 23% par rapport à l'année précécente et un nouveau record, le précédent datant de mai 2021 avec 1,123 million de ventes.

"La très forte fluidité du marché depuis la fin de la première période de confinement et la mise en place efficace d’amortisseurs économiques et sociaux ont permis aux Français d’accélérer ou de concrétiser leur projet immobilier" , commentent les notaires, confirmant "des déplacements des grands centres métropolitains vers des communes de plus petite taille".

En conséquence, les prix des logements en dehors de la région parisienne progressent de 7% sur un an, soit davantage qu'au premier trimestre (+6,4% sur un an), tandis qu'ên Île-de-France la hausse des prix est moins importante, à +3,1% sur un an, après +4,8% sur un an au premier trimestre.

Cette hausse des ventes ne pourrait être que temporaire. "Il conviendra néanmoins d’être attentif dans les mois à venir, afin de détecter si ces forts volumes n’ont pas procédé d’une anticipation voire d’une accélération de certains projets , préviennent les notaires. Ces volumes ne seraient-ils pas révélateurs de transactions qui ne se feront pas demain? Le ratio actuel résultant de la division du nombre annuel de transactions dans l’ancien rapporté au parc global de logements ressort à 3,3%, alors qu’il était légèrement en deçà des 3 % fin 2019."