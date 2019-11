Milliardaires : la France dans le top 10 mondial (Crédit photo: 123RF)

La banque privée UBS et PwC ont publié leur rapport annuel sur les milliardaires dans le monde, intitulé The Billionaire Effect. La richesse des milliardaires a diminué en 2018. La France est dans le top 10 mondial en nombre et dans le top 5 en montant. Le nombre de femmes milliardaires est en hausse de 46% sur les 5 dernières années.

La richesse des milliardaires a diminué en 2018

Entre 2013 et 2018, la fortune des milliardaires a progressé de 34,5% pour atteindre 8 500 milliards de dollars. Mais après ces 5 années de croissance, le patrimoine des milliardaires a chuté de 388 milliards USD (- 4,3%) en 2018, conséquence d'un dollar fort et de la volatilité des marchés boursiers en fin d'année 2018.

Les milliardaires du secteur de la technologie sont les seuls à avoir accru leur fortune en 2018 : elle a progressé de 3,4%. Leur richesse a presque doublé au cours des cinq dernières années, augmentant de 91,4%. Il s'agit essentiellement d'entrepreneurs du secteur des logiciels, d'internet et des équipements électroniques. Les pionniers du commerce électronique, les fintechs et les systèmes de gestion de données émergent de plus en plus rapidement.

Après cinq années de forte croissance, au cours de laquelle leur richesse a presque quadruplé, les milliardaires asiatiques ont connu en 2018 une sévère correction (-8%). En revanche, les USA ont connu une légère augmentation de leur richesse cette année (+0,5%), menée par d'éminents milliardaires américains du secteur de la technologie.

« Le boom des milliardaires de ces cinq dernières années a subi une correction naturelle. La vigueur du dollar, combinée à une plus grande incertitude sur les marchés des actions dans un environnement géopolitique difficile, a créé les conditions de ce creux » explique Josef Stadler, responsable de l'Ultra High Net Worth chez UBS Global Wealth Management

Le nombre de femmes milliardaires a augmenté de 46% sur les 5 dernières années

Les femmes ne représentent que 11% des milliardaires. Mais sur les 5 dernières années, leur nombre a augmenté de 46%. Elles sont 233 en 2018 contre 160 cinq années plus tôt. Le nombre de milliardaires hommes a, quant à lui, progressé moins vite (+39%). Les femmes milliardaires sont plus nombreuses en proportion en Europe de l'Ouest (18%) et en Océanie (19%).

Les milliardaires sont âgés en moyenne de 64 ans, mais sont plus jeunes en Chine (59 ans) et en Europe de l'Est (56 ans).

L'effet milliardaire entraîne une surperformance

Le rapport révèle que les sociétés contrôlées par des milliardaires ont enregistré un rendement deux fois supérieur à la moyenne des performances du marché des 15 dernières années. Elles affichent un rendement de 17,8%, contre 9,1% de l'indice MSCI AC World.

« Les milliardaires créent et dirigent des entreprises qui surperforment constamment les marchés boursiers. Ce sens aigu des affaires s'est également traduit par une philanthropie, alors que les milliardaires cherchent de nouveaux moyens d'organiser de profonds changements environnementaux et sociaux. Cet "effet milliardaire" est bien vivant dans le monde et ne montre aucun signe de ralentissement » selon Josef Stadler.

La France compte 41 milliardaires

Le monde compte 2 101 milliardaires fin 2018. Les Etats-Unis concentrent à eux seuls presque 30% des milliardaires (607), pour une fortune totale de 3 111 milliards de dollars, bien loin devant la Chine, deuxième pays qui comporte le plus de milliardaires au monde (325).

Avec 41 milliardaires fin 2018, la France est dans le top 10 mondial. Les milliardaires français possèdent une fortune totale de 329 milliards d'euros (5ème rang mondial), en croissance de 3% par rapport à 2017.

Si aux Etats-Unis (70%) et en Chine (98%) la grande majorité des milliardaires ont créé eux-mêmes leur propre fortune, cette proportion est moins importante en Europe de l'Ouest (29% en Allemagne et 51% en France).

Nombre de milliardaires Fortune totale Fortune "self-made" Etats-Unis 607 3 111 mds $ 70% Chine 325 982 mds $ 98% Allemange 114 500 mds $ 29% Inde 106 405 mds $ 58% Russie 98 421 mds $ 100% Hong Kong 71 319 mds $ 59% Brésil 58 179 mds $ 43% Royaume-Uni 54 182 mds $ 83% Canada 45 153 mds $ 76% France 41 329 mds $ 51 %

Les milliardaires transforment le monde de la philanthropie mondiale

Les milliardaires « self-made » cherchent de nouvelles façons de rendre le monde meilleur. Ils utilisent leur richesse, leurs compétences en résolution de problèmes, leurs réseaux et leur influence pour développer de nouveaux modèles de philanthropie et avoir un impact plus significatif. Ils collaborent également de plus entre eux, avec des ONG, des organisations caritatives et des gouvernements.