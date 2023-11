Mentir sur un état des risques peut coûter cher à un vendeur immobilier

La justice a confirmé l’annulation d’une vente de maison 13 ans plus tard avec restitution intégrale du prix car le vendeur avait faussement déclaré que les lieux n’avaient jamais été inondés.

Dans la famille des diagnostics immobiliers, l’État des risques et pollution (ERP connu auparavant sous le nom d’État des risques naturels, miniers et technologiques), n’est pas à prendre à la légère. Comme le rappelle sur son blog l’avocat spécialisé en droit immobilier Me Gabriel Neu-Janicki , un mensonge sur ce document pour cacher qu’une maison à vendre avait subi un sinistre lié à une catastrophe naturelle peut déboucher sur l’annulation pure et simple de cette vente, sa «résolution» en terme juridique.

Dans l’affaire tranchée récemment par la cour d’appel de Montpellier (voir ci-dessous) , une maison avait été vendue en 2010 moyennant 400.000 euros. Comme le rappelle Me Neu-Janicki, «l’article L 125-5 IV du code de l’environnement prévoit à peine de résolution de la vente que le vendeur de l’immeuble est tenu d’informer l’acquéreur, dans l’état des risques, de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé» . Si cet état des risques a bien été communiqué aux acheteurs, il ne faisait aucune mention des sinistres subis par le vendeur.

456.000 euros à restituer

Les choses se sont envenimées lorsqu’en 2014, la maison subit deux inondations à une semaine d’écart avec reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle . Il apparaît alors qu’il s’agissait du douzième arrêté de ce type depuis 1982 pour cette même commune, dont six pour des inondations et coulées de boues. C’est alors que les acheteurs de la maison découvrent le nom de leur vendeur parmi la liste des sinistrés pour des faits survenus fin 2002, soit 8 ans avant la transaction. Ils lancent alors une procédure qui leur donnera tort en première instance car le contrat comportait une clause de renonciation à demander la résolution du contrat après avoir été informé de l’état des risques.

Mais la cour d’Appel estime que cette résolution peut néanmoins être demandée, «le vendeur ayant faussement déclaré que le bien n’avait pas subi de sinistre lié à une catastrophe naturelle» ce qui débouche sur la résolution de la vente en application de l’article L 125-5 IV du code de l’Environnement. Et c’est ainsi que 13 ans après la vente, les vendeurs sont appelés à restituer les 400.000 euros de la transaction auxquels s’ajoutent 20.000 euros de frais d’agence et 36850 euros de frais de notaire. À noter, la cour d’Appel refuse d’accorder aux acheteurs les 60.000 euros qu’ils réclamaient également au titre des intérêts qu’ils auraient pu percevoir s’ils avaient placé la somme ayant servi à financer l’acquisition, pas plus que les 25.300 euros demandés correspondant à la valeur locative de l’immeuble pendant la période où il était inhabitable du fait des inondations.