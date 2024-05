MaPrimeRénov’: pourquoi il vaut mieux attendre le 15 mai pour déposer son dossier

À partir du 15 mai, et jusqu’au 31 décembre, un seul geste d’isolation thermique suffira pour bénéficier de MaPrimeRénov’, même pour les passoires thermiques.

La subvention MaPrimeRénov’ , qui aide les propriétaires à financer leurs travaux de rénovation, est une fois encore retouchée. Le Gouvernement rétropédale. Au 15 mai, l’interdiction pour les propriétaires de passoires thermiques (classées F ou G) de faire des travaux simples dits mono gestes, qui devait débuter en juillet 2024, sera repoussée de six mois et sera finalement effective en janvier 2025. Le Gouvernement voulait à l’origine encourager les rénovations globales de passoires thermiques mais face à la levée de boucliers des fédérations d’artisans, il a fait machine arrière... pour quelques mois.

« Il s’agit d’une évolution pour laisser le temps au dispositif de prendre sa rampe de lancement. On comprend la nécessité de ne pas étouffer les entreprises par des réglementations trop rapides mais en même temps ne pas voir la rénovation énergétique comme un tout c’est une erreur. Il faut se mettre d’accord sur le fait que cette évolution est temporaire », espère Baudouin de la Varende, cofondateur d’Ithaque, spécialiste de la rénovation énergétique, qui échange avec 300 clients au téléphone par mois et en accompagne une centaine sur ces 300, chaque mois.

L’État ouvre également son dispositif. Il est possible de bénéficier de MaPrimeRénov’ pour de simples travaux d’isolation sans changer de système de chauffage en parallèle. Si vous voulez effectuer un geste unique comme l’isolation du toit, vous avez le droit à une aide sans être obligés de changer de chauffage. Exclues depuis le 1er janvier, les subventions mono gestes (isolation, ventilation) éligibles à MaPrimeRénov’ font leur retour. L’obligation de faire des rénovations globales, plus lourdes, pour bénéficier de MaPrimeRénov’, a été reportée au 1er janvier 2025, date à laquelle tous les logements au DPE G sont interdits à la location.

Une évolution temporaire qui ne convainc pas franchement Nicolas Moulin, fondateur de Primesenergie, site spécialisé dans la distribution des primes énergie en euros. «Ces modifications temporaires ne sont pas suffisantes pour rassurer le marché, estime-t-il en rappelant l’effondrement actuel de la demande pour ces primes. Il faudrait définitivement remettre en question la complexification qui a été apportée avec Mon Accompagnateur Renov et l’obligation du DPE.» Il est vrai qu’il préconise de longue date une approche graduelle avec un bonus lorsque l’on effectue des travaux distincts rapprochés dans le temps et que l’on peut attester d’une baisse réelle de sa consommation énergétique

Pas de changement pour les rénovations d’ampleur .

Parmi les autres évolutions applicables à compter du 15 mai 2024, il y a justement la suppression temporaire de l’obligation de fournir un DPE pour bénéficier de MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation par geste, comme le rappelle Effy, spécialisé dans la rénovation énergétique. « Vu qu’il n’y a plus de discrimination sur le statut de passoire ou non jusqu’à la fin de l’année, cela n’avait plus de sens de fournir le DPE », justifie Baudouin de la Varende.

L’évolution de MaPrimeRénov’ le 15 mai ouvre aussi la voie à la production d’un compromis de vente lors du dépôt d’une demande de prime. « Jusqu’à maintenant, pour ouvrir le dossier vous deviez être propriétaire, ce qui ralentissait la procédure. Dès le 15 mai, si vous avez pris de l’avance et consulté les entreprises après la signature du compromis de vente et que vous attendez juste les clés pour démarrer les travaux, vous pouvez ouvrir votre dossier ce qui permet de gagner quelques semaines », explique le cofondateur d’Ithaque. Le jour où vous clôturez votre dossier, vous devez prouver que vous êtes bien propriétaire avec un la production d’un justificatif de propriété.

Il s’agit de petits ajustements du dispositif. Quant à la rénovation globale ou rénovation d’ampleur, elle ne connaît pas de changement au 15 mai. Il est toujours obligatoire de se faire accompagner par Mon Accompagnateur Rénov’, un acteur unique qui guide les ménages, et de passer par des entreprises labellisées RGE.