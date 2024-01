MaPrimeRénov’ : les nouveautés 2024 / iStock.com - StudioGraphic

Présentation du dispositif MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’ a été mise en place en 2020. Accessible à l’ensemble des propriétaires, qu’ils vivent dans leur bien ou qu’ils le mettent en location, elle est dédiée au financement de divers travaux de rénovation énergétique comme l’installation d’un nouveau système de chauffage, par exemple. Entreprendre des travaux dans un appartement comme dans une maison individuelle peut permettre de bénéficier de MaPrimeRénov’. Pour être éligible à cette dernière, plusieurs conditions sont toutefois à respecter. À titre d’exemple, les entreprises/artisans qui réalisent les travaux doivent être labellisés RGE (reconnus garants pour l’environnement).

MaPrimeRénov’ version 2024 : que faut-il savoir ?

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement a décidé d’ajouter 1,6 milliard d’euros pour le financement de la rénovation énergétique des logements, ce qui porte le budget de 2024 à 5 milliards d’euros. Il vise, pour cette année, 200 000 rénovations d’ampleur. Depuis le 1er janvier, le gain énergétique minimal visé pour les passoires thermiques est de deux classes sur le DPE. Pour les logements classés G, F et E, les rénovations peuvent être effectuées en deux fois et dans un délai de 5 ans maximum. Les propriétaires de logements énergivores (F/G au DPE, diagnostic de performance énergétique) ont six mois supplémentaires pour bénéficier de MaPrimeRénov’ afin de remplacer leur système de chauffage. À compter du 1er juillet, ils seront « obligatoirement orientés vers une rénovation d’ampleur » et accompagnés par un Accompagnateur Rénov’ agréé par l’Anah. La nouvelle année est également synonyme de renforcement du dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés et du lancement de Ma Prime Logement Décent. Enfin, les propriétaires de « bouilloires thermiques » peuvent aussi bénéficier de MaPrimeRénov’.

MaPrimeRénov’ 2024 : les barèmes et montants

Le montant de MaPrimeRénov’ dépend du nombre de personnes composant le foyer et des revenus de ces dernières. Les plafonds des ressources pour être éligibles à MaPrimeRénov’ 2024 sont, par exemple de : 17 009 € pour une personne (ménage très modeste vivant hors Île-de-France) ; 44 802 € pour les foyers modestes de quatre personnes (hors Île-de-France) ; plus de 72 400 € pour les ménages « supérieurs » de cinq personnes… Pour les ménages aux revenus très modestes, jusqu’à 70 000 € de travaux pourront être pris en charge. Les travaux devront permettre au bien de gagner quatre classes au DPE. Le financement est limité à 90 % du coût total des travaux. En outre, le Gouvernement a décidé de doubler, pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires, les aides à l’installation de pompes à chaleur air/eau et géothermiques. Elles passent ainsi de 1 000 à 2 000 €. Du côté des autres aides disponibles, les ménages très modestes, pour un plafond de dépenses égal à 18 000 €, pourront percevoir 10 000 € pour la mise en place d’une chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses. Pour l’installation d’un poêle à granulés, le montant de l’aide varie entre 1 500 et 2 500 €. Pour un audit énergétique, l’aide peut atteindre 500 €.