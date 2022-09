MaPrimeRénov’: le gouvernement veut refondre le dispositif pour plus d'efficacité

2 500 logements ont quitté leur statut de passoire énergétique l'an dernier, contre 80 000 visés par le gouvernement. Photo d'illustration. (bluelightpictures / Pïxabay)

Présenté ce lundi 26 septembre en Conseil des ministres, le projet de loi de finances pour 2023 intègre une rallonge de 3 milliards d'euros pour l'aide à la rénovation énergétique des logements privés. Le gouvernement souhaite rendre le dispositif plus performant en se concentrant sur les travaux plus globaux.

La rénovation énergétique des logements privés est un dossier important pour le gouvernement. Dans le projet de loi de finances pour 2023, présenté ce lundi 26 septembre en Conseil des ministres, près de 3 milliards d'euros sont d'ailleurs dédiés au dispositif, rapporte Capital . Ainsi, le budget de MaPrimeRénov’ va augmenter pour atteindre 2,5 milliards d’euros sur l’année. L'objectif est de financer 700 000 rénovations par an.

Répondant aux critiques, Gabriel Attal a admis que le dispositif n'était pas efficace. « On n’a pas atteint nos objectifs dans le cadre de MaPrimeRénov’ , a commenté le ministre délégué aux Comptes publics. Il faut que nous orientions les ménages vers des rénovations globales ». Les travaux financés par MaPrimeRénov' sont encore à 86% des gestes simples, en majorité de changements de mode de chauffage. Or des travaux multiples et plus complets donneraient de meilleurs résultats en matière d'énergie.

Le bilan est maigre. En 2021, seuls 2 500 logements ont abandonné leur étiquette F ou G du diagnostic de performance énergétique (DPE). Le but du gouvernement était pourtant d'atteindre 80 000 passoires énergétiques en moins. « Nos deux angles d’attaque sont les suivants : soutenir proportionnellement plus les rénovations globales, qui permettent plus d’économies d’énergie, et soutenir les sorties de passoires thermiques » , a expliqué le ministère de la Transition écologique. Les autorités doivent encore déterminer de quelle manière les modalités seront modifiées.

Privilégier les travaux générant de grandes économies

L’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui assure la distribution des aides, va quant à elle voir son budget augmenter de 500 millions d'euros. L'enveloppe sera notamment consacrée à la rénovation thermique des logements, par exemple via MaPrimeRénov’ Sérénité et MaPrimeRénov’ Copropriété. Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ va par ailleurs être déployé pour orienter les ménages vers des rénovations générant un maximum d’économies d’énergie.