MaPrimeRénov' : comment obtenir rapidement des avances pour ne pas attendre le versement de l’aide

Si MaPrimeRénov' permet de financer ses travaux de rénovation, il faut parfois attendre jusqu'à trois avant de toucher l'aide, et un reste à charge est à payer. Pour accompagner les propriétaires dans ces travaux de plus en plus obligatoires, les banques et les entreprises ont créé plusieurs produits bancaires.

Que ce soit avec les dispositions de la loi Climat et Résilience pour les propriétaires bailleurs, ou avec l’envolée des prix de l’énergie pour les propriétaires occupants, la question de la rénovation énergétique des passoires thermiques se pose de plus en plus. Si des aides existent, comme MaPrimeRénov', il faut cependant avancer à chaque fois le coût des travaux, et un important reste à charge est à payer. Une situation qui a invité certains organismes à créer des produits bancaires sur mesure, rapporte Les Echos .

Jusqu'à trois mois d'attente

Pourtant, MaPrimeRénov' a justement été élaborée pour que le propriétaire n’ait pas à avancer le coût des travaux, contrairement au crédit d’impôt. Or, si l’aide est versée rapidement, il faut toutefois attendre en moyenne cinq semaines pour recevoir l’argent une fois le dossier complet, selon l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui distribue les primes. Un délai qui a pu atteindre les deux à trois mois en 2022, en raison d’un renforcement de la lutte anti-fraude.

Mais, du côté des propriétaires, il est souvent impossible d’attendre. « Une fois que les travaux sont livrés, il faut rapidement de la trésorerie pour payer le solde. Certains ont besoin de cash dès le versement de l'acompte » , a expliqué à nos confrères Romain Villain, directeur général de Heero. Cette start-up a ainsi lancé le 15 mars dernier un prêt à la consommation. Son montant peut aller de 4 000 à 75 000 euros, remboursables sur 1 à 13 ans. Non-réglementé, le taux fluctue entre 4,5 % et 5,9 %. Une fois les aides reçues, le crédit peut ensuite être remboursé de façon anticipée, sans frais, dans la limite de 10 000 euros.

Différentes solutions

D’ores et déjà, les établissements bancaires proposent différents produits. Il existe d’abord l’Éco-prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ), cumulable avec MaPrimeRenov', et qui permet de bénéficier d’un prêt sans intérêts de 7 000 à 50 000 euros pour financer des travaux de rénovation énergétique. Il peut être attribué à tous les propriétaires, sans conditions de ressources, pour une résidence principale construite il y a au moins deux ans.

Autrement, plusieurs banques proposent des prêts « rénovation énergétique ». Enfin, le Crédit Mutuel vend aussi un prêt « Avance Rénovation », un crédit relais remboursable sur 24 mois pour les propriétaires des passoires énergétiques. En plus de payer l’avance, ces prêts peuvent aussi venir régler le reste à charge. Enfin, alternativement, il est aussi possible de passer par l’un des mandataires financiers de l’Anah, comme Effy, qui vient financer l’avance et aussi proposer des prêts complémentaires.