Louer votre piscine pour gagner un complément de revenu

Louer votre piscine peut vous permettre de minimiser les frais d’entretien vous incombant.

Sommaire:

Louer sa piscine privée: que dit la loi?

Le contrat de location pour la location de votre piscine

Location de votre piscine: faut-il souscrire une assurance spécifique?

Deux options pour mettre votre piscine en location

À quel tarif louer sa piscine?

La fiscalité de la location d’une piscine

Louer sa piscine privée: que dit la loi?

La loi autorise la location de votre piscine privée à des particuliers. La location peut concerner des piscines hors-sol ou enterrées, intérieures ou extérieures ou des jacuzzis. Vous devez respecter la règlementation en vigueur. Depuis 2004, les piscines extérieures enterrées et non closes doivent obligatoirement être équipées d’un dispositif de sécurité aux normes, au choix:

Alarme de piscine,

Barrière de protection,

Abri de piscine,

Couverture de sécurité.

Le particulier dérogeant à cette obligation s’expose à une amende de 45.000 euros.

Le contrat de location pour la location de votre piscine

Pour louer votre piscine, vous devez établir un contrat de location, appelé bail civil (article L1713 et suivants du Code civil). Ce document précise:

- L’identité du propriétaire et du locataire,

- La durée de la location,

- Le tarif de la location,

- Le montant du dépôt de garantie,

- Les obligations de chaque partie.

Location de votre piscine: faut-il souscrire une assurance spécifique?

La piscine extérieure n’est pas automatiquement couverte par l’assurance habitation du logement. Il est nécessaire de souscrire une extension de garantie pour inclure les dommages matériels portant sur la piscine ou sur ses équipements (dispositif de sécurité, matériel de nettoyage…). Le contrat multirisque habitation couvre la responsabilité civile du propriétaire et donc les dommages à autrui.

Deux options pour mettre votre piscine en location

Louer sa piscine via une plateforme spécialisée

La location de piscine entre particuliers a le vent en poupe. Les plateformes de mise en relation se multiplient: Swimmy, Kiwiiz, My Private Pool, Louer une piscine… Proposer votre piscine à la location sur une plateforme vous offre davantage de visibilité et multiplie vos chances de trouver des locataires. L’autre grand avantage, c’est que la plateforme s’occupe de tout. Vous rédigez l’annonce, en indiquant le prix de la location, le nombre de baigneurs autorisés… Ensuite, vous remplissez le calendrier de disponibilités et vous joignez des photos. Quand un locataire est intéressé, le site se charge d’établir un contrat de location et de recueillir le paiement, avant de vous le rétrocéder. Les locations sont automatiquement couvertes par une assurance. En contrepartie, la plateforme prélève une commission sur le prix de la location.

Louer sa piscine en direct

Vous pouvez aussi vous occuper seul de la location de votre piscine à d’autres particuliers. Vous pouvez faire jouer le bouche-à-oreille, publier une annonce sur les réseaux sociaux ou les sites de petites annonces. Vous êtes en relation directe avec les locataires et vous rédigez le contrat.

À quel tarif louer sa piscine?

Le prix de location d’une piscine peut être fixé à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Il dépend du type et de la taille de la piscine, de la localisation (les piscines situées en Ile-de-France et près des grandes villes sont très demandées), et des équipements à disposition: transats, serviettes, parasol, matelas gonflables, douche… Sur le site Swimmy, le prix moyen s’établit entre 25 et 35 euros la demi-journée par adulte, moitié prix pour un enfant.

La fiscalité de la location d’une piscine

Tous les revenus tirés de la location d’une piscine sont imposables. Ils doivent être déclarés à l’administration fiscale en remplissant le formulaire n° 2042 C Pro, ligne 5NP, au titre des revenus industriels et commerciaux non professionnels. Toutefois, vous échappez à l’obligation de déclaration quand vous louez la piscine de votre résidence principale pour des revenus inférieurs à 760 euros par an.