Locations meublées : l'abattement fiscal de 50 % des propriétaires bientôt supprimé ?

Actuellement, les propriétaires de locations meublées bénéficient d'un abattement fiscal de 50 %, contre 30 % pour les propriétaires de logements loués nus. (illustration) (PIXABAY / Reisefreiheit_eu)

La fiscalité avantageuse encadrant la location de meublés touristiques devrait bientôt être réformée. C'est en tout cas ce qui se prépare au sein du ministère de l'Économie, avec l'ambition d'intégrer une réforme de cette fiscalité dans le projet de loi de finances pour 2024. Bercy envisage notamment de fixer un abattement fiscal qui serait le même pour tous les propriétaires.

Aujourd'hui, les propriétaires de logements meublés louant leur bien à court terme sur des plateformes comme Airbnb ou Abritel bénéficient d'un abattement fiscal de 50 % des revenus perçus. Cet avantage pourrait bientôt être modifié sur l'initiative du ministère de l'Économie, alors que de plus en plus de Français ont du mal à trouver une location longue durée pour se loger, rapporte Le Parisien .

Une réforme « évidente » ?

Début juin 2023, Bruno Le Maire avait glissé que cette fiscalité très favorable pourrait toucher à sa fin. « À partir du moment où il y a des effets d'aubaine trop importants, une fiscalité trop favorable, il n'y a pas de raison de garder cette fiscalité qui conduit à des excès » , avait déclaré le ministre. L'idée serait de réformer ces règles dans le projet de loi de finances pour 2024, présenté aux élus en septembre 2023.

« Il est évident qu'il faut les réviser , appuie le député Renaissance Daniel Labaronne, qui rappelle les difficultés de nombreux habitants à se loger à cause de l'offre excessive de meublés touristiques dans certains secteurs. Il y a une sorte d'unanimité dans l’Hémicycle. » Pour de nombreux élus, il est en outre anormal que le statut fiscal soit différent pour les locations meublées et les logements loués nus.

Un abattement uniformisé de 40 %

Selon Le Parisien , la réforme envisagée pourrait supprimer l'abattement de 71 % attribués aux propriétaires réalisant plus de 176 200 euros de recettes par an sur ce type de logements. L'objectif est en outre d'harmoniser le statut des loueurs, quel que soit le type de logement.

Un rapport récent de l'Inspection générale des Finances propose justement d'aligner l'abattement des locations meublées et celui des logements nus, aujourd'hui respectivement de 50 % et 30 %. Le scénario le plus probable serait donc celui d'un abattement de 40 % pour l'ensemble des locations, qu'elles soient meublées ou non. Réponse fin septembre.