Lithium, cobalt, nickel: comment investir sur les métaux stratégiques en Bourse?

Le lithium, le cobalt et le nickel sont des métaux stratégiques essentiels pour les batteries électriques et les énergies renouvelables.

Sommaire:

Pourquoi les métaux stratégiques sont-ils si recherchés?

Comment investir dans les métaux stratégiques?

Pourquoi il est intéressant d’investir sur les métaux stratégiques

Les points de vigilance quand vous investissez dans les matières premières recherchées

Pourquoi les métaux stratégiques sont-ils si recherchés?

La transition énergétique mondiale, avec l’essor des véhicules électriques et des énergies renouvelables, accroît la demande de métaux comme le lithium, le cobalt et le nickel. Ces métaux sont notamment indispensables à la fabrication de batteries, de panneaux solaires et d‘éoliennes. Les projections de la CNUCED publiées en 2024 indiquent une potentielle augmentation de la demande de lithium de plus de 1500% d’ici 2050. Le nickel, le cobalt et le cuivre peuvent suivre et subir de pareilles évolutions. En outre, d’autres métaux sont considérés comme stratégiques: l’aluminium, le zinc, le graphite ou encore le manganèse.

Face à une demande forte et une production en deçà des attentes, ces matériaux stratégiques ont le vent en poupe. Dans une optique de diversification de portefeuille, l’investissement dans les métaux stratégiques peut s’avérer pertinent. De plus, leur potentiel de croissance à long terme est important.

Comment investir dans les métaux stratégiques?

Plusieurs options s’offrent à vous quand vous souhaitez vous exposer en Bourse aux matériaux stratégiques. Les deux principales sont:

Acheter des actions de grandes sociétés minières. Via un compte-titres, vous pouvez acquérir des actions de grands groupes exploitant le lithium, le cobalt et le nickel. C’est le cas par exemple de la société anglo-suisse Glencore, du groupe canadien First Quantum Minerals ou encore du français Eramet.

Opter pour des Exchange Traded Funds (ETF) spécialisés. C’est la façon la plus simple et accessible d’investir sur ces métaux. Un ETF peut répliquer la performance d’un secteur au complet (plutôt que d’une seule entreprise). L’avantage est de limiter le risque lié à une seule entreprise, tout en profitant du potentiel du secteur.

Parmi les ETF spécialisés dans les métaux stratégiques, on retrouve:

Solactive Global Lithium: un ETF basé sur les valeurs du lithium.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF: réplique la performance des entreprises impliquées dans la production de batteries.

WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF: offre une exposition aux métaux essentiels à la transition énergétique.

Pourquoi il est intéressant d’investir sur les métaux stratégiques

Investir dans les métaux stratégiques présente un certain nombre d’avantages:

Une diversification intéressante. Les métaux stratégiques sont décorrélés des actifs plus classiques, comme les actions et les obligations. Leur performance est indépendante, elle reflète autre chose que les fluctuations des marchés financiers traditionnels. C’est un atout en période de volatilité.

Les métaux stratégiques sont décorrélés des actifs plus classiques, comme les actions et les obligations. Leur performance est indépendante, elle reflète autre chose que les fluctuations des marchés financiers traditionnels. C’est un atout en période de volatilité. Un marché soutenu par la transition énergétique. Avec l’évolution vers une politique mondiale de neutralité carbone («net zero»), la demande en métaux stratégique doit se maintenir à des niveaux élevés dans les prochaines décennies. Les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans les énergies renouvelables, les batteries et l’électrification des transports. La conséquence directe est une pression haussière sur ces matières premières.

Les points de vigilance quand vous investissez dans les matières premières recherchées

L’évolution des technologies. Les innovations sectorielles, concernant le stockage d’énergie ou les batteries, peuvent conduire au développement de matériaux alternatifs. Ceux-ci pourraient faire baisser la demande en lithium, cobalt ou nickel. Des recherches sont en cours pour concevoir des batteries sans cobalt ou avec des matériaux plus abondants et moins coûteux. Suivre l’actualité autour de ces technologies est important pour ajuster votre stratégie financière en conséquence.

La domination chinoise sur la production. La Chine est aujourd’hui le leader mondial sur toute la chaîne de production des métaux rares, de l’extraction au raffinage, en passant par la transformation. Cette dépendance vis-à-vis d’un seul acteur géopolitique est à surveiller, notamment en cas de tensions commerciales ou de restrictions à l’exportation.

Les retournements de cycle. Le lithium est particulièrement touché. C’est une matière première très recherchée, mais sa valeur a chuté de plus de 85% depuis son pic de novembre 2022. Ce métal, indispensable à la fabrication des batteries électriques, a souffert du ralentissement des ventes de véhicules électriques, dont les perspectives ont globalement déçu. En effet, la baisse des subventions de certains pays européens (comme en France), a détourné une partie des consommateurs de ces véhicules.

En outre, certains pays, comme la Chine, disposent d’importants stocks de lithium. Ceci exerce une pression supplémentaire sur les prix, en dépit de la rareté du métal. Résultat: une production toujours élevée face à une demande en forte baisse a entraîné une chute des prix. Le marché des matières rares est cyclique: les périodes d’enthousiasme peuvent être suivies de phases de recul. Pour limiter les risques, il est conseillé de suivre attentivement les évolutions du marché. Si cela vous semble trop chronophage, la diversification via des ETF permet d’éviter la concentration de votre épargne sur une seule valeur.