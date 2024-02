Les vendeurs refusent de croire à une baisse des prix immobiliers en 2024

Bien que la baisse des prix soit déjà engagée, 40% des vendeurs s’attendent à une hausse d’ici la fin de l’année, selon le groupe bancaire BPCE.

« Les vendeurs doivent baisser leur prix et les banques prêter plus! » Daniel, qui gagne près de 3000 euros par mois, cherche désespérément un logement à acheter mais, malgré la baisse des taux de crédit, il n’y arrive pas. La faute, selon ce Bordelais de 44 ans, à des banques peu accommodantes et des vendeurs trop gourmands. Sur le premier point, la situation semble se décanter: les banques sont plus nombreuses à accorder des prêts et les taux de crédit, qui ont atteint à un pic autour de 4,4%, commencent à passer sous les 4%. En revanche, sur le second, la situation peine à se résoudre.

Alors que la baisse, même modeste, des prix est engagée depuis plusieurs mois et devrait se poursuivre en 2024, les vendeurs refusent de l’admettre. Ils sont encore 40%, en hausse d’un point par rapport à juin 2023, à penser que les prix vont augmenter dans les 12 mois à venir, selon une enquête réalisée par le groupe bancaire BPCE . Plus d’un quart (25%, en baisse d’un point par rapport à juin 2023) s’attendent, a contrario, à ce que les prix reculent, comme la tendance actuelle l’indique. Un décalage entre désir et réalité qui est « en train d’évoluer mais très lentement », selon Alain Tourdjman, directeur des études et prospective du groupe BPCE.

La faute à un biais comportemental qui persiste. « Les vendeurs continuent de recourir à d’autres paramètres que le prix de marché pour fonder leur propre prix de vente , soulignent Claire Juillard et Alexandre Coulondre, universitaires et créateurs d’un Baromètre vendeurs. Dans 32% des cas, ils se réfèrent au prix d’achat d’un précédent logement, dans 26%, à celui d’un bien qu’ils souhaitaient acheter et dans 23%, ils tiennent compte des investissements réalisés pour améliorer leur logement à vendre. »

Une baisse des taux qui fera des déçus

Ce n’est pas la baisse des taux de crédit , en cours, qui va débloquer le marché. Paradoxalement. Cette bonne nouvelle pour les acheteurs risque, aux dires de certains experts, d’inciter les vendeurs à maintenir leurs prix élevés. Sauf s’ils sont pressés ou qu’ils possèdent une passoire thermique (DPE F ou G). Plus de 28% des vendeurs estiment que le DPE F ou G a joué un rôle « significatif » pour la fixation du prix, contre 19% pour l’ensemble des vendeurs, selon BPCE. Si les prix restent élevés , les acheteurs auront toujours autant de mal à financer leur projet immobilier, malgré la baisse des taux .

D’autres signaux positifs comme le ralentissement de l’inflation ou le recul annoncé des taux directeurs de la Banque centrale européenne peuvent relancer la demande de crédit . Mais lentement. « Il ne faut pas s’attendre à ce que la baisse des taux, qui sera progressive, entraîne une envolée rapide des intentions de nouveaux crédit s. L’immobilier est un tanker qui bouge lentement », affirme Michel Mouillart, professeur d’économie. En revanche, grâce à une renégociation du taux, l’encours de crédit des actuels emprunteurs se réduira. « Par ailleurs, cette baisse modérée des taux va générer de la frustration chez les acheteurs qui ne seront pas tous solvables », prévient l’économiste.