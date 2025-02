Les passoires thermiques sont habitées en majorité par leur propriétaire

- Le ministère de la Transition énergétique a dressé le portrait-robot des 5,8 millions de logements - tous profils confondus - mal isolés que compte la France.

C’est contre-intuitif mais c’est la réalité décrite par l’association Stop exclusion énergétique. Les personnes les plus touchées par le fléau de la précarité énergétique sont les propriétaires de passoires thermiques (logements dont le Diagnostic de performance énergétique est classé F ou G, NDLR). Comme le résume la marraine de l’association, Emmanuelle Béart, ces propriétaires ont soit hérité d’une maison mais n’ont pas les moyens de l’entretenir, soit avaient les moyens de l’acheter à l’époque mais plus de l’entretenir aujourd’hui. Le profil type d’une passoire énergétique ? Une maison individuelle de 80 m², construite avant 1948, chauffée à l’électricité et située dans une agglomération de plus de 100.000 habitants.

Cette réalité, le ministère de la Transition énergétique l’a concrétisée en chiffres, dans une étude publiée mi-décembre. La majorité des résidences principales classées F ou G est habitée par des propriétaires occupants : 61% des 5,8 millions de passoires thermiques recensées par le ministère (résidences principales, secondaires ou logements vacants), soit 2,59 millions de logements (chiffre au 1er janvier 2024). Tandis qu’au sein du parc locatif privé, l’Ademe dénombre 567.000 logements G et 737.000 logements F. Au total, 15,9% des biens loués par des locataires à des bailleurs privés sont des passoires.

Toujours parmi les passoires énergétiques proposées à la location, 29,3% sont possédées par des propriétaires dont les revenus se situent parmi les 10% les plus riches en France, c’est-à-dire supérieurs à 3.490 euros par mois et par personne. Cela représente 290.000 logements.

Par ailleurs, le parc de logements sociaux affiche de meilleures performances énergétiques, avec seulement 7,4%, soit 350.531 logements, de passoires énergétiques, contre 12,7% (3,9 millions de logements) pour le parc privé.

Enfin, côté régions, c’est, sans surprise, l’Île-de-France qui compte le plus de passoires énergétiques : plus d’un million de logements, soit 20% des résidences principales. La Bourgogne-Franche-Comté occupe la deuxième place du classement des régions où la proportion de logements F et G est la plus importante (18,2%), devant l’Auvergne-Rhône-Alpes (15,8%) et ses 507.153 passoires énergétiques.