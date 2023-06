Le leasing est abondamment pratiqué en France dans le cadre de l’acquisition d’une voiture neuve. De plus en plus sollicité en immobilier, il facilite l’accès à la propriété des foyers disposant de revenus modestes ou atypiques. Fonctionnement, avantages et inconvénients : nous faisons le point sur la location de logement avec option d’achat.

Le leasing immobilier-iStock-Kerkez

Le fonctionnement du leasing immobilier

Le « leasing », ou « location avec option d’achat » (LOA) en immobilier permet aux foyers qui n’entrent pas dans les cases du circuit de financement traditionnel d’accéder à un bien immobilier. Le processus s’effectue en deux temps. Lors de la signature du contrat de location, le locataire s’engage à verser un loyer, ainsi qu’une part d’épargne. Cette dernière sera déduite du prix du logement au moment du rachat de la propriété. Lors du transfert de propriété, le locataire peut lever l’option d’achat et devenir propriétaire du bien qu’il occupe depuis plusieurs années. Il conserve toutefois le choix de refuser l’achat. Le logement est alors remis à la location ou vendu.

Les avantages de la location avec option d’achat

Le leasing immobilier présente plusieurs avantages pour le locataire, comme pour le propriétaire. Le premier accède à un logement qu’il pourra potentiellement acheter via un contrat de location, sans avoir à effectuer une demande de prêt immobilier. Il devra s’acquitter de son loyer pendant plusieurs années avant de lever l’option d’achat lorsque le bail de location arrivera à échéance. Le second avantage pour le locataire tient au fait que l’achat s’effectuera sans apport personnel, puisque l’épargne versée mensuellement fera office d’apport à la fin du contrat. Le contrat lui permet également de « tester » le bien qu’il loue pour valider ou non son choix. Si le locataire ne lève pas l’option d’achat, son épargne lui est restituée à la fin du contrat. Le propriétaire bénéficie quant à lui d’un loyer pendant plusieurs années. Le processus de vente en location avec option d’achat lui permet de profiter des dispositifs de défiscalisation inscrits dans la loi Pinel et la loi Denormandie.

Les inconvénients de la LOA

La LOA est globalement intéressante pour les locataires-accédants et les propriétaires. Cependant, si elle offre la liberté aux locataires de ne pas acheter le logement qu’ils occupent à l’échéance du bail, cela signifie qu’elle ne garantit pas immédiatement la vente au propriétaire. Le bail locatif peut être renouvelé, et le logement mis sur le marché à la fin du bail initial. Enfin, si le locataire décide de ne pas poursuivre le processus d’acquisition à la fin du bail et de récupérer son épargne, il devra s’acquitter de frais relatifs à son retrait – de l’ordre de 3 % du prix de rachat garanti.