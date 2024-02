Le geste fort d’une octogénaire qui vend à perte sa belle maison basque

Amélie, 81 ans, va quitter sa maison pour aller vivre dans un appartement. Une opération pas rentable qui l’a rendue fière.

Amélie a décidé de se séparer de sa belle maison située à Ahetze, dans le Pays basque. Pour une somme beaucoup moins élevée que celle à laquelle aurait pu prétendre . L’octogénaire est donc perdante financièrement mais elle est fière de son choix. « Si elle avait vendu sa maison et son terrain au prix du marché actuel, elle aurait gagné au moins quatre fois plus », souligne le directeur du bailleur social Habitat Sud Atlantique (HSA) Lausséni Sangaré, qui reste discret sur les montants exacts de la transaction. « C’est exceptionnel, je ne sais pas s’il y a déjà eu ça en France. J e ne suis en tout cas pas certain de connaître à nouveau ce type de situation dans ma carrière professionnelle », s’émerveille Lausséni Sangaré.

Pour Amélie, ce geste est tout naturel: « Quand on vieillit, on ne mange pas du foie gras ou du caviar tous les jours. On mène une vie simple ». La mairie d’Ahetze et Lausséni Sangaré craignaient qu’Amélie, âgée de 81 ans, ait perdu la tête. « Il fallait s’assurer de sa volonté éclairée », explique le directeur d’HSA. Mais l’octogénaire a agi en âme et conscience et lâche sur le ton de l’humour qu’elle n’a jamais rien fait comme les autres.

Un viager libre

Mais pour quelle raison a-t-elle décidé de rogner sur la marge financière qu’elle aurait pu se faire? « On voit trop de scandales, de jeunes qui ne peuvent pas accéder à la propriété. C’est un drame épouvantable qui se joue. Je ne fais pas de politique, mais on est en train de perdre notre âme au Pays basque », explique Amélie à Sud-Ouest . Elle a fait une proposition inattendue à Habitat Sud Atlantique: elle lui cède son bien contre une rente et permet au bailleur social de démolir la propriété. À la place? Un programme comprenant deux logements locatifs sociaux destinés à de l’habitat inclusif pour trois adultes porteurs de handicap et cinq en accession sociale à la propriété.

Une sorte de viager libre qui offre la possibilité au bailleur d’édifier une nouvelle résidence sociale. Cette idée lui est venue après avoir reçu un courrier d’une agence immobilière lui expliquant qu’elle pouvait gagner beaucoup d’argent en vendant son bien, étant donné sa surface. Un courrier qui l’a mise dans une colère noire en raison de la crise du logement qui sévit . La résidence portera le nom qu’Amélie a choisi: «Oroitzen» (je m’en souviens), en hommage à ses parents, tous les deux paysans. D’une surface de 725 m², elle abritera aussi un local médical pour quatre praticiens, 20 places de parking et un jardin partagé pour les habitants. Le permis de construire doit être déposé dans les prochaines semaines et la livraison est prévue pour fin 2025.