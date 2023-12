Label ISR: peut-on faire confiance à la refonte mise en place par Bercy?

Le label Investissement Socialement Responsable connaît une réforme amenant plusieurs entreprises à être prochainement exclues de certains fonds. ( crédit photo : Shutterstock )

La réforme du label Investissement Socialement Responsable devient concrète en 2024

Le label ISR est au cœur de sulfureux débats depuis plus de deux ans, en raison de la présence d’entreprises pétro-gazières dans ses grilles de sélection. Les défenseurs d’une finance plus durable lèvent la voix pour exiger sa réforme, en insistant sur l’importance de critères plus exigeants. Le 7 novembre, le ministre de l‘Économie présentait des changements substantiels du label. Ils entreront en vigueur à partir du 1er mars 2024. À partir de cette date, les fonds labellisés «investissement socialement responsable» ne pourront plus financer des entreprises nuisibles au climat.

Le CAC40 ESG exclut les activités autour du charbon, des armes et du tabac Le célèbre CAC 40 a un homologue: le CAC 40 ESG. C’est l’indice boursier vert de la place de Paris. La sélection des entreprises le composant intègre uniquement des sociétés réputées pour leur prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Sa méthodologie de construction est alignée sur le label ISR. Elle exclut les entreprises dont les activités sont jugées incompatibles avec un tel indice: l’industrie du tabac, le charbon, les armes controversées, celles ne respectant pas les critères de bonne conduite des Nations unies… Des sociétés comme Danone, Engie ou Air Liquide en font partie. Total, ArcelorMittal ou encore Thalès en sont exclus. L’indice est parfois critiqué par certains observateurs, pointant du doigt les pratiques de greenwashing des entreprises en faisant partie ou les errements du label ISR. Néanmoins, la récente refonte de ce label peut amener à une profonde mutation des entreprises présentes dans le CAC 40 ESG l’année prochaine. À savoir Le label Investissement Socialement Responsable a été créé en 2016 et labellise plus de 1174 fonds.

Le durcissement des conditions d’obtention du label ISR est salué

Au 1er mars 2024, les fonds nouvellement labellisés ISR doivent présenter une exclusion radicale du secteur des hydrocarbures. Cela comprend le pétrole, le gaz et le charbon. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la proposition faite par le comité Investissement Socialement Responsable, deux mois plus tôt. «Le comité se réjouit de constater que le ministre soutient sa proposition d'un label plus ambitieux et exigeant », soulignent les créateurs du label ISR dans un rapport publié à la suite de cette décision. Un nouveau référentiel Investissement Socialement Responsable est disponible.

Les conséquences pour les entreprises pétrolières et gazières

Selon une étude menée par Epsor en 2022 , 80% des fonds ISR sont présents dans au moins une société en lien avec les énergies fossiles. C’est un handicap en termes de crédibilité pour les investisseurs en quête de finance durable. En mars 2024, les exclusions vont concerner:

- Les entreprises ayant des activités dans le charbon, le pétrole et le gaz non conventionnels,

- Tous les acteurs développant de nouveaux projets dans les hydrocarbures conventionnels.

En partant de ce principe, les majors pétroliers comme TotalEnergies ou Eni sont exclus du nouveau label ISR. En envoyant un message fort, le Gouvernement veut renforcer la crédibilité et la transparence du label. Les investisseurs peuvent faire des choix plus éclairés en matière d’investissement responsable. Outre l’exclusion des entreprises ayant des activités dans les énergies fossiles, le label connaît d’autres modifications:

Le relèvement du taux de sélectivité au sein de l'univers d'investissement passe de 20% à 30%,

Les dispositions concernant la gestion des controverses, la politique d'engagement actionnarial et le vote sont plus précises et contraignantes,

La pondération des trois piliers E, S et G dans les scores doit être plus équilibrée, avec un minimum de 20% pour chacun