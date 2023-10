La SCPI Pierval Santé maintient son prix de part

À la différence d’un certain nombre de sociétés de gestion qui n’ont pas eu le choix de réviser à la baisse les prix de souscription de leurs SCPI, Euryale a annoncé qu’elle maintenait inchangé le prix de part de sa SCPI Pierval Santé. Il s'agit d'un des principaux véhicules spécialisés sur l’immobilier de santé avec une capitalisation qui dépasse aujourd’hui 3 milliards d'euros.

L’immobilier de santé, un marché décorrélé des cycles économiques

À l’occasion de chaque crise financière ou économique, on réalise que le marché de l’immobilier de santé est peu – voire pas – cyclique . Depuis la pandémie de Covid-19, le secteur de la santé est en pleine croissance et cette tendance ne s’est pas démentie, même après le début de la guerre en Ukraine. La forte inflation et la remontée brutale des taux d’intérêt ont eu un impact significatif sur les prix immobiliers tertiaires , en particulier ceux des bureaux et des entrepôts. Il n’en est rien pour les actifs de santé, comme l’a montré l’expertise réalisée à mi-année sur l’ensemble des actifs détenus en portefeuille par la SCPI Pierval Santé .

Cela permet à la société de gestion Euryale de confirmer que le prix de part de sa SCPI Pierval Santé demeure inchangé à 204 euros , confortant l’augmentation de 2% du prix de souscription décidée fin décembre 2022.

« Le marché de l’immobilier n’est pas homogène. Si la remontée brutale des taux directeurs de la BCE entraîne de fortes turbulences sur les marchés immobiliers en France et en Europe, le marché de l’immobilier de santé ne peut se comparer à ceux du bureau , du commerce ou du résidentiel . Il se distingue par son caractère acyclique, décorrélé de l’économie marchande, émergent et en forte croissance. Son volume de transaction a plus que doublé en 10 ans. Quelle que soit la consommation des ménages, il faudra toujours se soigner et nos aînés devront être confortablement accompagnés. Ce marché répond aux nouveaux besoins de santé liés au vieillissement de la population, mais aussi aux nouvelles organisations des soins. Il est soutenu par un accroissement du vieillissement de la population et est dynamisé par l’importante concentration des opérateurs en France et en Europe tant dans le secteur sanitaire (cliniques, maisons médicales, laboratoires, etc.) que dans le secteur médico-social (Ehpads, résidences services seniors, etc.) », résume Euryale dans son communiqué.

L’immobilier de santé obéit à une méthodologie de valorisation spécifique

L’immobilier de santé, au-delà de son caractère acyclique, se démarque également par une méthodologie d’évaluation non conventionnelle qui n’est pas celle appliquée sur les autres marchés immobiliers, qui suivent plutôt une méthode par comparaisons nécessitant une analyse fine de proximité géographique. À l'inverse, la valorisation d’un actif de santé va dépendre de facteurs purement intrinsèques à l’immeuble , à son usage , à l’activité de son utilisateur et sa solidité financière . Par conséquent, la méthodologie suivie sera uniquement basée sur le niveau de loyer, son indexation, la qualité de signature du locataire et la durée du bail, avec une approche par le taux de capitalisation des loyers.

À ce sujet, Euryale précise dans son communiqué que sa SCPI Pierval Santé affiche une durée ferme résiduelle moyenne de ses baux de 15,5 ans (au 30 juin 2023) et que ses loyers sont indexés sur l’inflation .

Se félicitant de la résilience des expertises de son portefeuille immobilier de 241 actifs implantés dans 9 pays européens et au Canada, Jean-Jacques Olivié, Président d’Euryale, résume : « Cette analyse à mi-année démontre une fois de plus la résilience de ce marché en pleine croissance qui doit faire face pour plusieurs décennies à l’explosion des besoins de santé . Notre SCPI moins exposée aux turbulences générales va continuer à répondre aux enjeux majeurs de demain en matière de santé qui sont structurels et qui resteront tout aussi présents quel que soit le contexte conjoncturel. »

