Non coté : l’investissement qui séduit de plus en plus les épargnants français

Quelques informations à savoir sur le non coté en 2025 (Crédits photo: Shutterstock )

France Invest a publié en avril 2025 la seconde édition de son étude sur l'accès des épargnants au non coté, un marché en plein essor mais encore jeune et en structuration. L'analyse, menée auprès de 36 sociétés de gestion, met en lumière les tendances, performances et caractéristiques de cette classe d'actifs. Longtemps réservé aux investisseurs professionnels, le capital-investissement s'ouvre désormais aux particuliers. Porté par le dynamisme des fonds evergreen et l'essor de l'assurance-vie, le non coté ouvre une nouvelle voie de diversification de l'épargne.

Une dynamique en pleine accélération

Selon l'étude publiée par France Invest, ce marché encore jeune affiche une forte croissance : 2,65 milliards d'euros ont été levés en 2024, soit une hausse de 29 % par rapport à l'année précédente. Ce développement est largement porté par l'assurance-vie : 76 % des souscriptions passent désormais par ce canal, en unités de compte (UC), confirmant l'intérêt croissant pour des placements diversifiés et potentiellement plus rémunérateurs que les fonds traditionnels.

Des fonds jeunes mais prometteurs

L'offre de fonds « retail » (destinés aux non-professionnels) reste récente, avec un âge moyen de 3 ans et 7 mois. Parmi les 117 fonds analysés, 62 % des encours sont concentrés sur des fonds de moins de 5 ans, signe d'un marché en structuration. Une part importante est constituée de fonds « evergreen », c'est à dire sans durée de vie fixe, qui représentent 25 % des fonds et 65 % des encours. Ces fonds présentent l'avantage d'une liquidité maîtrisée et sont bien adaptés à la gestion via l'assurance-vie.

Quels rendements pour les épargnants ?

Les performances sont au rendez-vous. En 2024, les fonds evergreen ont généré un rendement annuel moyen de 5,8 %, contre 4,9 % pour les fonds fermés. Tous véhicules confondus, le rendement annuel moyen pondéré atteint 5,5 %, avec un multiple de 1,28 depuis la création des fonds.

Certaines stratégies se distinguent, comme les fonds diversifiés (6,4 % de rendement annuel moyen) et ceux investis en infrastructure (6,7 %). Ces performances sont comparables, voire supérieures à celles des fonds traditionnels en unités de compte, qui affichaient un rendement de 5,32 % en 2023, selon France Assureurs.

Des risques mesurés et plus de transparence

Le capital-investissement n'est pas sans risques. La majorité des fonds présente un SRI (indicateur synthétique de risque) de 6 ou 7, sur une échelle de 1 à 7. Mais leur gestion, encadrée, offre une visibilité croissante pour les épargnants. De plus, 49 % des fonds sont désormais classés Article 8 ou 9 selon la réglementation SFDR, ce qui indique un engagement environnemental, social ou de gouvernance (ESG) clair.

Des frais à surveiller

Contrairement aux idées reçues, les frais annuels réels sont inférieurs aux plafonds contractuels. En moyenne, les frais réellement appliqués en 2024 s'élevaient à 2,62 % par an, contre 3,34 % de frais maximum autorisés. En excluant les rétrocessions aux distributeurs, les frais oscillent entre 2,09 % et 2,52 % selon les stratégies.

Une nouvelle voie pour l'épargne longue

L'étude conclut que le non coté représente une alternative crédible et complémentaire aux solutions classiques d'épargne, à condition de bien comprendre les spécificités de ces véhicules : durée d'investissement plus longue, accès restreint à la liquidité, mais potentiel de rendement attractif.