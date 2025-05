Où investir 250 000 euros en 2025 ?

Une femme en train de passer un appel téléphonique pour la gestion de son épargne (Crédits: Adobe Stock)

Lorsque l'on possède 250 000 euros de capital financier, il est parfois difficile de se bâtir un patrimoine diversifié pour valoriser un tel capital dans la durée car de très nombreuses solutions existent et il n'est pas forcément évident de choisir quels placements privilégier et quelle part consacrer à chaque solution d'investissement.

Découvrez dans cet article notre tour d'horizon des placements à envisager lorsque l'on a 250 000 euros à placer sur les marchés financiers, leurs atouts et leurs limites et le profil d'investisseur particulièrement concerné.

L'assurance vie luxembourgeoise

L'assurance vie luxembourgeoise fonctionne comme une assurance vie française avec deux poches distinctes : un fonds euros et des supports en unités de compte. Mais elle comporte quelques spécificités qui en font une solution particulièrement attractive pour de nombreux profils. D'abord, les plus averses au risque pourront s'en servir pour éviter un éventuel blocage des fonds possible en France depuis la loi Sapin 2 si le Haut Conseil de Stabilité Financière le jugeait en cas de crise systémique. De plus, la protection des fonds de l'assuré en cas de faillite de l'assureur est bien plus élevée qu'en France avec une réglementation plus connue sous le nom de « triangle de sécurité » : les assurés ont le statut de créanciers prioritaires et que les actifs liés aux contrats d'assurance-vie ne sont pas conservés directement chez l'assureur, mais déposés auprès de banques, sur des comptes d'investissement distincts des comptes de fonds propres de la compagnie d'assurance.

L'assurance vie luxembourgeoise pourra aussi être particulièrement indiquée pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à une devise autre que l'euro puisque le contrat peut être libellé dans la devise de con choix. Les options les plus fréquences sont l'euro bien sûr mais aussi le dollar US, le franc suisse ou encore la livre sterling. Cette disposition est également très appréciée de bon nombre d'expatriés qui n'ont pas ainsi à subir les effets de change en investissant directement dans la devise de leurs revenus. Évidemment, les expatriés pourront aussi (devraient même) choisir l'assurance-vie luxembourgeoise pour sa neutralité fiscale. En effet, seule s'applique la fiscalité du pays de résidence.

Enfin, notez qu'à partir de 250 000 euros d'encours sur une assurance-vie luxembourgeoise, il est possible, outre le fonds euros et les supports en unités de compte classique, de créer des fonds internes dédiés (FID) ou des fonds d'assurance spécialisé (FAS), confiés à une société de gestion, qui offrent davantage de possibilités et de souplesse que les OPCVM et SICAV standardisés pour réaliser des investissements parfaitement adaptés à votre profil d'investisseur.

Nous vous rappelons que si le fonds euros est bien souvent garanti en capital, les supports en unités de compte investis sur les marchés financiers sont eux soumis aux fluctuations des marchés et présentent un risque de perte en capital.

Le private equity en direct

Il est aussi possible quand on a 250 000 euros à investir de se tourner vers le private equity en direct. Cela consiste à acheter des actions de sociétés non cotées. Il sera cependant parfois difficile de se tenir au courant des levées de fonds et encore plus difficile de savoir évaluer la pertinence de tel ou tel business model. Mais il existe tout de même une frange d'investisseurs aguerris, qui de par leur expérience professionnelle sont en mesure d'être averti des opportunités qui se présentent et savent déterminer avec justesse le potentiel d'une entreprise.

Et ceux-là auraient tort de se priver de ce segment potentiellement très rémunérateur. En effet, selon France Invest, le taux de rentabilité interne en moyenne sur les 10 dernières années du private equity s'élève à 13 %.

Évidemment, les risques sont importants et vous devrez veiller à ne pas consacrer une part trop importante de votre patrimoine global au non coté et à diversifier les projets de private equity, ce qui peut s'avérer difficile pour les profils les moins capitalisés puisque le ticket d'entrée est généralement de l'ordre de 100 000 euros. Autre point important à prendre en compte : la faible liquidité des actions du non coté. Le marché secondaire est quasi inexistant et il faudra souvent s'armer de patience pour sortir de son investissement (ou revoir ses prétentions en matière de prix à la baisse).

Il peut être judicieux de se tourner vers le PEA PME pour loger ses titres d'actions non cotées s'il s'agit de sociétés dont le siège social est situé dans l'Union Européenne. Ainsi, vous pourrez bénéficier, au-delà de 5 ans de détention du plan, d'une exonération totale de l'impôt sur les plus-values. Seuls les prélèvements sociaux sont dus, soit une taxation des gains de 17,2 % seulement. Notez que le plafond du PEA PME s'élève à 225 00 euros (plafond commun avec le PEA classique).

Les placements plaisir

Il est également possible lorsque l'on possède 250 000 euros à investir de se tourner vers des investissements plaisir comme l'investissement dans l'art, les voitures de collection, les montres, les bijoux, les livres, etc. Ces actifs de diversification pourront vous permettre de jouir de vos investissements mais aussi, avec un investissement dans des pièces bien choisies, de les voir s'apprécier avec le temps.

Attention, il est parfois difficile de sélectionner les pièces qui afficheront un bon potentiel de performance. Par exemple, les Rolex sont désormais moins recherchés en seconde main actuellement que leurs concurrentes Cartier ou Omega. Veillez aussi à conserver ces placements dans des conditions optimales pour ne pas voir leur prix chuter. Enfin, là encore, le risque de perte en capital est associé à un risque de liquidité. On ne pourra pas revendre en quelques heures ou quelques jours (sauf exceptions) une Panhard des années 30 ou un imposant bracelet Tank.

Il reste malgré tout particulièrement plaisant de pouvoir contempler une œuvre d'art qui nous touche chez soi ou de rouler au volant d'une voiture d'exception que l'on aime ou de porter une belle montre que l'on apprécie, tout en sachant que son investissement prend avec le temps de la valeur, et parfois même une valeur conséquente.