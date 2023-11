La SCPI Accès Valeur Pierre (BNP Paribas REIM) maintient son prix de part

BNP Paribas REIM a récemment publié son bulletin d’information au titre du 3ème trimestre 2023 pour sa SCPI Accès Valeur Pierre. Dans un contexte de pressions négatives exercées sur les valorisations immobilières depuis l’été 2022 en raison du cycle de resserrement monétaire engagé par la Banque Centrale Européenne, la société de gestion a décidé de maintenir le prix de part de sa SCPI inchangé. En effet, l’immobilier situé à Paris intra-muros (plus de 70% du patrimoine d’Accès Valeur Pierre) résiste particulièrement bien, ce qui a conduit à une baisse limitée de sa valeur de reconstitution. La dynamique locative reste très forte sur ce véhicule avec un dividende brut de fiscalité qui aura progressé de plus de 20% entre 2019 et 2023.

Un prix de part inchangé depuis le 12 septembre 2022

« Au cours des dernières années, le contexte de taux bas qui prévalait a largement contribué à la hausse des valeurs immobilières », résume BNP Paribas REIM dans sa dernière publication. La SCPI Accès Valeur Pierre , investie à environ 70% en immobilier parisien dont 41% dans le Quartier Central des Affaires, en aura profité pour augmenter son prix de part de plus de 50% au cours des 5 dernières années , avec le passage à capital variable en septembre 2022 qui a gommé une grande partie de la décote qui existait auparavant sur le marché secondaire.

Néanmoins, la conjoncture immobilière a radicalement changé depuis l’été 2022 et la hausse spectaculaire des taux d’intervention de la BCE de 450 points de base cumulés sur 10 hausses de taux annoncées en l’espace de 14 mois . En conséquence, les valorisations immobilières subissent des baisses plus ou moins importantes selon la typologie et la localisation géographique des actifs. Les immeubles de bureaux sont les premiers concernés, particulièrement en première et seconde couronne parisienne.

En revanche, les actifs situés dans Paris restent très résilients . Étant donné qu'ils représentent 71% du patrimoine d’Accès Valeur Pierre (en valeur au 30/09/2023), les baisses d’expertises à périmètre constant sont limitées à -4,8% au 1er semestre 2023 pour cette SCPI , suite à la campagne d’expertises exceptionnelle décidée par la société de gestion au 30 juin 2023.

La valeur de réalisation passe de 743,75 à 696,75 euros (-6,32%) et la valeur de reconstitution de 900,69 à 847,24 euros, soit -5,93%. Avec un prix de souscription de 840 euros, inchangé depuis le 12 septembre 2022, la décote s’établit désormais à 0,85% , contre 6,73% auparavant. La société de gestion peut ainsi confortablement conserver le prix de part de la SCPI Accès Valeur Pierre dans la situation actuelle.

Un dividende qui va fortement augmenter en 2023

« Au 30 juin 2023, les immeubles situés à Paris intra-muros représentent désormais 71 % de la valeur du patrimoine de la SCPI Accès Valeur Pierre, dont 41 % dans le Quartier Central des Affaires de Paris. La politique ambitieuse de travaux se poursuit avec pour triple objectif l’augmentation des loyers , la croissance des valeurs vénales et l’excellence environnementale . Par exemple, trois chantiers majeurs à Paris intra-muros seront lancés prochainement. Sur ces projets, le potentiel de hausse des loyers est important », résume BNP Paribas REIM dans son dernier bulletin trimestriel d’information.

Cette politique d’investissement sur des immeubles « premium » situés à Paris intra-muros a déjà porté ses fruits au cours des années écoulées en termes de progression des loyers : le dividende brut de fiscalité d’Accès Valeur Pierre est ainsi passé de 24 euros par an sur la période 2017-2020 à 24,92 euros en 2021, puis 26 euros en 2022. Cela représente une hausse de 8,3% en 5 ans .

Les locataires présents sur les actifs de cette SCPI sont des entreprises de premier rang (en particulier dans le secteur du luxe) qui peuvent sans problèmes absorber des hausses de loyers significatives puisque désireuses de conserver des adresses prestigieuses. En 2023, l’objectif de distribution de BNP Paribas REIM pour la SCPI Accès Valeur Pierre est encore plus ambitieux : entre 29,00 et 31,00 euros par part, soit une progression comprise entre 11 et 19% par rapport à la distribution de 26,00 euros par part versée en 2022 .

« Dans l’environnement actuel, le maintien du prix de la part et la hausse de la distribution, tout comme sa première place dans le classement 2023 des meilleures SCPI de bureaux selon le magazine Le Particulier , montrent la pertinence de la stratégie résolument parisienne d’Accès Valeur Pierre. Nous poursuivons donc notre objectif de développer un patrimoine d’exception recherché par les locataires et les investisseurs », conclut la société de gestion dans sa publication trimestrielle.