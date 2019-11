La SCPI Accès Valeur Pierre acquiert le 170 boulevard du Montparnasse (Paris 14ème)

BNP Paribas REIM, gérant de la SCPI Accès Valeur Pierre, vient d'annoncer l'acquisition auprès du réassureur Scor de l'immeuble « 170M » situé au 170 boulevard du Montparnasse sur la rive gauche de la Seine à Paris. Le locataire actuel de l'immeuble est le groupe d'édition Humensis, détenu à 90% par Scor.

Cet actif de bureaux du début des années 1970, qui développe environ 2500 m2 sur une dizaine d'étages, est situé à l'angle du boulevard du Montparnasse et de l'avenue de l'Observatoire, à 50 mètres de la station de RER Port Royal. Entièrement restructuré en 2017, l'immeuble a obtenu la certification environnementale HQE Réalisation Excellent.

BNP Paribas met ainsi la main pour sa SCPI Accès Valeur Pierre sur un immeuble très bien situé dans Paris, loué dans des conditions sécurisées à la filiale d'un grand compte, en cohérence avec la politique d'investissement de la SCPI majoritairement exposée sur de l'immobilier de bureau dans Paris intra-muros.

« Avec le 170 boulevard du Montparnasse, Accès Valeur Pierre, qui détient un patrimoine de plus de 1,5 milliards €, réalise un deuxième investissement significatif cette année après la signature en juin dernier de l'immeuble Canopy au Pré-Saint-Gervais, un immeuble de bureaux de 6 500 m2 à l'identité architecturale forte et doté des labels HQE Exceptionnel, Breeam In-Use Very Good et Well Silver », analyse Guillaume Delattre, directeur général délégué de BNP Paribas REIM France.