La SCI Novaxia R enregistre une collecte nette positive au 3ème trimestre

La SCI Novaxia R – spécialisée sur le recyclage d’actifs tertiaires obsolètes en unités résidentielles – est labellisée ISR et Fair-Finansol. Novaxia revendique la seconde place pour les sociétés civiles immobilières sur le critère de la collecte avec 172 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’année 2023. Dans un contexte où certains produits phares comme la SCI Capimmo (Primonial REIM) décollectent massivement sur la période, c’est une belle illustration de la résilience de ce véhicule immobilier non coté. En termes de performance, avec un rendement net de 2,20% depuis le début de l’année (au 20/10/2023), Novaxia R se situe également dans les toutes premières places du classement.

172 millions d'euros de collecte depuis le 1 er janvier

La SC Novaxia R ne connaît pas la crise de liquidité qu’ont pu affronter certains autres supports immobiliers du même type au cours des derniers mois ( cf : la SC Capimmo qui a subi plus d’un milliard d'euros de retraits ). Au contraire, Novaxia Investissement revendique pour sa société civile immobilière une collecte nette qui reste positive au 3 ème trimestre et un chiffre de collecte globale de 172 millions d'euros depuis le début de l’année (au 30/09/2023). Plus largement, c’est sur l’ensemble de ses produits que Novaxia Investissement conserve une collecte nette positive, malgré le contexte immobilier actuel particulièrement défavorable aux fonds non cotés.

« Novaxia R déploie un modèle de création de valeur innovant et responsable . À contrecourant du marché, le fonds profite de la vacance croissante dans le bureau, en faisant l’acquisition d’actifs tertiaires obsolètes à des prix décotés pour les recycler en actifs résidentiels » résume Laurent Boissin, Président du Directoire de Novaxia Investissement.

Grâce à sa collecte nette largement positive, « Novaxia Investissement saisit des opportunités inédites dans le contexte actuel où 5 millions de m² de bureaux sont désormais vacants uniquement pour l’Ile-de-France ( source : Immostat au 30/09 ) », complète la société de gestion dans son communiqué.

Une performance parmi les meilleures du marché en 2023

Pour rappel, la SC Novaxia R est une Unité de Compte (UC) éligible à l’assurance-vie et au PER, doublement labellisée ISR et Fair-Finansol . Elle est classifiée Article 9 au sens du règlement européen SFDR, soit le niveau le plus élevé de la finance responsable.

En 2022, Novaxia R a réalisé une performance nette de frais de 5,04% , déjà parmi les meilleures du marché dans un contexte immobilier qui était encore porteur. C’est en 2023 que cette société civile immobilière se démarque réellement de la concurrence avec une performance nette de +2,20% YTD au 20/10/2023 . À titre de comparaison, les sociétés civiles immobilières ont eu une performance moyenne de -5% sur les 9 premiers mois de l’année selon l’ASPIM.