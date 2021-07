La réforme des APL devrait rapporter finalement plus que prévu en 2021

Le nouveau mode de calcul des aides personnalisées au logement (APL) effectif depuis janvier 2021 va permettre au gouvernement de réaliser 1,1 milliard d'euros d'économies cette année, soit plus que les 750 millions estimés dans la loi de Finances.

Sans cesse repoussée et difficile à mettre en place sur un plan technique, mais aussi symbolique, la réforme des aides personnalisées au logement (APL) a été mise en place au 1er janvier 2021. Une réforme plus "juste", martelait l'exécutif, qui devait rapporter 1,3 milliard d'euros à l'État. Une somme réévalué largement à la baisse en novembre dernier , 750 millions d'euros, à cause de la crise du Covid-19. Il n'en est finalement rien , rapportent L es Échos jeudi 22 juillet.

Le gouvernement devrait en effet économiser cette année 1,1 milliard d'euros sur le versement des APL grâce au nouveau mode de calcul, basé sur les revenus des douze derniers mois et non plus ceux d'il y a deux ans, souligne le quotidien économique.

Tout ça grâce aux mesures de soutien mise en place par le gouvernement , explique la ministre déléguée au Logement. "Il était difficile, à l'été 2020, de prévoir l'impact de la crise sanitaire. Notre hypothèse était que les revenus de certains ménages allaient baisser (ce qui aurait fait gonfler le montant des APL, NDLR). Ils se sont finalement maintenus, grâce aux mesures de soutien du gouvernement", se réjouit Emmanuelle Wargon, en citant le chômage partiel, le soutien aux indépendant, les mesures en faveur des étudiants boursiers ou encore la revalorisation de la prime de rentrée scolaire.

Plus de perdants que de gagnants

Néanmoins, la dépense budgétaire des APL "devrait être quasiment identique à celle prévue en loi de finances, de l'ordre de 15,6 milliards" , écrivent Les Échos . En effet, si les allocations de certains ont diminué, les nouveaux allocataires sont plus nombreux que prévu cette année, avec 240.000 d'entrées nettes.

Dans le détail, 38% des quelque 6 millions d'allocataires ont vu leur allocation diminuer au 1er janvier 2021, pour un montant moyen de 110 euros, contre 35% pour une baisse de 98 euros l'année précédente. A l'inverse, 25% ont obtenu 57 euros de plus par mois, contre 23,8% l'an dernier qui recevaient 62 euros de plus. Et près de 37% des allocataires perçoivent la même chose.

Selon le gouvernement, la réforme est sans impact pour plus de la moitié des bénéficiaires (52,2%) . Mais 30% d'entre eux ont vut leurs APL baissé, pour un montant moyen de 73 euros. Parmi eux, 6,6%, soit 394.000 personnes, ne touchent désormais plus du tout d'allocations logement.

A l'inverse, 18,2 % des bénéficiaires ont vu leur allocation augmenter, de 49 euros en moyenne. Et parmi eux, 1,9%, soit 115.000 personnes, ont pu bénéficier des APL grâce à la réforme. Plus de perdants que de gagnants donc , soulignent Les Échos.

"L'objectif de la réforme est de calculer le droit au plus juste, en se fondant sur la réalité des ressources du moment, or les ressources augmentent d'une année à l'autre", insiste Mme Wargon, selon qui il ne faut pas s'inquiéter de la baisse des APL, mais considérer l'augmentation des ressources des intéressés et voir "l'ensemble de ce que le gouvernement a fait pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages depuis 2020, le chômage partiel, le doublement de la garantie jeunes, par exemple."