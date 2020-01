La Marseillaise élue deuxième plus beau gratte-ciel du monde

Photo de la construction de "La Marseillaise" (Crédit photo: Jeanne Menjoulet - Flickr)

EN IMAGES - Dessiné par l'architecte Jean Nouvel, l'édifice marseillais de 135 mètres a «impressionné» un jury international par sa façade aux 30 nuances de couleur.

Cocorico! La Marseillaise a terminé deuxième du concours du plus beau gratte-ciel du monde remis chaque année depuis 2000 par l'entreprise allemande Emporis. Une belle récompense pour cette tour d'environ 40.000 m² qui porte haut les couleurs du drapeau tricolore (en 2e position de notre diaporama en illustration principale)!

L'œuvre de l'architecte Jean Nouvel a «impressionné» le jury composé d'architectes du monde entier, par ses «spécificités écologiques architecturales» (et notamment son système de thalassothermie qui réduit de 70% les émissions de gaz à effet de serre). Et dire que le créateur du musée du Louvre d'Abou Dhabi trouvait, lors de la livraison de l'édifice en octobre 2018, son architecture «banale». «Mais cette tour a ceci de particulier que, contrairement à la plupart des immeubles de bureaux, elle révèle en continu son intérieur», a déclaré Jean Nouvel. Une particularité qui a également plu au jury fasciné par l'«extraordinaire façade» de La Marseillaise peinte avec 30 nuances de couleur.

La performance de l'immeuble «bleu blanc rouge» de 31 étages est d'autant plus remarquable qu'il ne faisait pas partie des plus grands édifices. Bien au contraire: il était même le plus petit du top 10 avec ses 135 mètres de haut. Très loin derrière les 461 mètres de Vincom Landmark d'Ho Chi Minh City (Vietnam) et surtout des 528 mètres de China Zun à Pékin (Chine). Deux tours qui n'obtiennent que les 7e et 9e places du classement (voir le classement intégral en illustration principale). «C'est bien la preuve que la taille ne fait pas tout, souligne Emporis. Le top 3 a été récompensé pour son design innovant et sa construction durable». Pas sûr que cela empêche les projets de plus hautes tours du monde de se multiplier. C'est d'ailleurs cette année que doit sortir de terre, à Dubaï, le plus haut gratte-ciel du monde, haut d'un kilomètre...