Comment l’IA devient une aide à la gestion des placements et de l’épargne-iStock-Khanchit Khirisutchalual.jpg

L’IA pour donner des conseils personnalisés

Les établissements bancaires et autres entreprises expertes en épargne et placements devraient être de plus en plus nombreux à se tourner vers l’intelligence artificielle pour accompagner leurs clients. L’IA est employée dans le secteur de la finance depuis les années 2000. Son application dans le domaine du conseil est néanmoins plus récente. Que permet-elle ? Elle aide à proposer des conseils personnalisés, adaptés aux profils des investisseurs et épargnants. L’intelligence artificielle peut prendre en compte une quantité élevée de données. En conséquence, ses recommandations sont normalement précises. Comme l’explique Souleymane-Jean Galadima, CEO de Sapians - « Family-Office digital qui concilie le pragmatisme d’une plateforme d’investissement et l’expertise du FO leader iVESTA » -, l’IA permet notamment d’accompagner celles et ceux qui n’ont pas un niveau de patrimoine suffisant pour bénéficier d’un suivi personnalisé. Au sein du Crédit Agricole, on l’emploie pour détecter une dégradation de la situation financière des clients mais aussi pour le contrôle des pièces justificatives. Elle réduit ainsi la charge mentale des conseillers.

Robo-Advisor et l’investissement en Bourse

Cette année, la néo-banque Revolut a décidé de lancer Robo-Advisor pour celles et ceux qui veulent investir en Bourse mais qui n’ont pas de temps à consacrer à ce projet. En pratique, Robo-Advisor investit l’argent des clients puis surveille et gère constamment leur portefeuille. Et si Robo-Advisor utilise l’IA, il s’appuie également sur des outils mathématiques. De plus, Revolut indique que des personnes contrôlent les performances de l’outil. L’humain est donc toujours présent. « Une IA peut être utilisée pour aider dans la prise de décision en matière de finances, mais il est peu probable qu’elle puisse remplacer complètement un conseiller financier. » Et cela, c’est ChatGPT qui le dit !

Intelligence artificielle et conseils financiers : quelles limites ?

Il faut toutefois préciser que de nombreuses règles régissent le domaine du conseil financier. L’IA a donc un champ d’action assez limité. L’intelligence artificielle peut tout de même jouer plusieurs rôles comme : trouver des bonnes affaires ; identifier les risques grâce à une veille constante ; minimiser les pertes ; faire gagner du temps aux conseillers… Et puisque l’IA ne cesse d’évoluer, on peut aisément imaginer que dans les mois et années à venir, elle remplira d’autres fonctions dans le secteur de l’épargne et des placements. Pour l’heure, elle ne convainc pas tout le monde. Quentin Duquenne, cofondateur d’Avnear, estime que les données de ChatGPT ne sont pas mises à jour de façon suffisamment régulière et que les conseils sont trop vagues et généralistes. Aymeric Richard (Chartrons Patrimoine) est du même avis. Ils pointent en outre du doigt le manque de fiabilité des données fournies. Avec ou sans IA, mieux vaut toujours avoir l’avis d’un expert humain avant de se lancer dans un projet de placement ou d’épargne.