La Fnaim s'inquiète du ralentissement de l'offre de logements anciens

INFOGRAPHIE - La Fédération de l'immobilier qui ouvre son congrès ce lundi publie son premier baromètre Fnaim/Le Figaro de la perception du marché par ses agents immobiliers.

Ce n'est pas parce qu'un marché comme celui de l'immobilier est particulièrement actif et sain depuis de longs mois que la situation va perdurer. Afin d'en avoir le cœur net, la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) a sondé le mois dernier 700 agents immobiliers adhérents pour qu'ils donnent leur perception du marché. De manière générale, dans ce premier baromètre trimestriel Fnaim/Le Figaro les professionnels n'anticipent pas sur les prochains mois de ralentissement des tendances observées récemment. Ils sont notamment 51% à estimer que la demande de logements va rester orientée à la hausse (en forte hausse pour 36% des sondés, modérée pour 15%). Ils sont même 62% à être de cet avis dans les 10 premières villes de France.

Le souci, c'est qu'en face de cet appétit grandissant pour la pierre, l'offre fait plutôt grise mine. Les mêmes professionnels sont cette fois 60% à constater une réduction de l'offre et même 69% dans les 10 plus grandes villes. «Il faut que ces deux curseurs ne s'éloignent pas trop, rappelle Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim. La particularité du marché de l'immobilier ancien c'est que l'ajustement de l'offre à la demande ne peut pas se faire par une production supplémentaire.» Alors que le choc d'offre promis par le gouvernement dans le neuf se fait toujours attendre, il ne faudrait pas que le nombre de vendeurs dans l'ancien continue à baisser.

Car la conséquence de cette demande non satisfaite, c'est que le marché immobilier reste sous tension. Certes, il n'y a sans doute plus beaucoup de marge pour une envolée des prix mais 41% des sondés s'attendent encore à une hausse modérée des prix et 3% à une forte hausse. «Cette hausse doit rester modérée, précise Jean-Marc Torrollion, pour que l'acquisition reste accessible à la plupart des catégories socioprofessionnelles.» Les professionnels anticipent d'ailleurs un certain allongement des délais de vente, le temps de ramener le vendeur vers le juste prix.

Bulle immobilière?

À l'occasion de leur congrès, les agents immobiliers de la Fnaim devraient notamment tenter de dissiper les craintes quant à une éventuelle bulle immobilière. Ils profiteront aussi de la présence du ministre du Logement, Julien Denormandie pour réclamer, une fois de plus, une plus grande stabilité du cadre fiscal de leur secteur et des perspectives de long terme pour la politique du logement. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur la création d'un logo, signe distinctif de la profession, à la manière du caducée des pharmaciens. Un emblème qui permettrait, selon eux, de distinguer les véritables agents immobiliers des intermédiaires en tout genre qui se développent notamment en ligne.