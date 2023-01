L’isolation des passoires thermiques n’est plus efficace après deux ans

Les économies d’énergie permises par l’isolation des logements au Royaume-Uni disparaîtraient deux à quatre ans après leur rénovation, selon une étude.

Depuis le 1er janvier 2023, les pires passoires thermiques, classées G sur le Diagnostic de performance énergétique (DPE), qui consomment plus de 450 kWh par m² et par an, sont interdites de location . Ainsi, 191.000 logements doivent être rénovés pour pouvoir être mis en location. Chez les autres pays voisins aussi, la rénovation énergétique est un thème majeur. Une étude menée par des chercheuses de l’Université de Cambridge sur plus de 55.000 ménages en Angleterre et au Pays de Galles, entre 2005 et 2017, parue en janvier 2023, assure toutefois que les effets d’une rénovation énergétique ont une durée des plus limitées.

Elle analyse l’évolution de la consommation de gaz 5 ans avant et 5 ans après l’isolation d’un bien. Selon l’étude repérée par Marianne , la consommation de gaz se réduit, certes, un an après l’isolation des combles et des murs mais à moyen terme les économies d’énergie s’amenuisent. Elles disparaissent quatre ans après les mesures d’isolation des murs et deux ans seulement après l’isolation des combles. L’isolation des murs génère une réduction de la consommation de gaz de près de 7% au cours de la première année. Lors de la deuxième année, elle n’est plus que de 2,7% puis au bout de 4 ans, les économies d’énergie deviennent quasi nulles. Comment expliquer l’absence d’effets à long terme de cette rénovation ? Le comportement des habitants est l’une des explications avancées par les chercheuses de l’université de Cambridge.

Parallèlement à l’isolation de leur logement, les Britanniques sont nombreux à procéder à d’autres installations visant à améliorer leur confort comme une extension de leur maison, très populaire au Royaume-Uni. En 2011, pas moins de 20 % des ménages en Angleterre disposaient d’une véranda (la plupart étant dotées d’un chauffage), indique l’étude. Le marché des vérandas a ensuite augmenté de 3 % en 2018. Les logements avec véranda qui ont été rénovés ont vu l’effet de cette rénovation disparaître presque immédiatement après la première année. Autre explication liée au comportement des individus, la rénovation des logements permet une meilleure isolation et avec elle une température plus élevée. Les occupants sont alors tentés de plus ouvrir leurs fenêtres, entraînant des déperditions de chaleur.

Un effet variable selon les populations

Un autre argument vient étayer cette thèse d’une inefficacité de la rénovation énergétique sur du long terme: chez les ménages défavorisés, la rénovation énergétique génère une faible réduction de consommation de gaz par rapport à celle engendrée chez les plus aisés. « Cela s’explique probablement par le fait que ces ménages consomment déjà peu d’énergie », pour un motif financier, précise l’étude. Ils connaissent des réductions de consommation de gaz d’environ 3% au cours de la première et de la deuxième année suivant l’installation de leur équipement alors que les ménages moins défavorisés peuvent s’attendre à des réductions de consommation de gaz de 5,6% environ. Les ménages précaires vont même jusqu’à consommer davantage une fois la rénovation de leur logement achevée afin de profiter de plus de confort et vont donc voir leur consommation énergétique augmenter entre 4 et 5 ans après cette rénovation. Ces augmentations annuleraient totalement les réductions de consommation initiales au cours de l’année d’installation, atteignant des augmentations de consommation de gaz d’environ 3,6 %.

Des constats plutôt alarmants sachant que 85% des ménages britanniques ont recours au gaz pour se chauffer. De plus, 80% du parc de logements dont le Royaume-Uni disposera en 2045 existe déjà et devra donc faire l’objet de rénovation énergétique. Reste à savoir si les comportements identifiés chez les Britanniques seront les mêmes en France et si la rénovation aura aussi peu d’impact à long terme que chez nos voisins d’outre-Manche.