L'État dévoile 50 villes sélectionnées pour délocaliser des services des finances publiques

Bercy a sélectionné 50 villes pour accueillir des services des finances publiques actuellement situés dans les grandes villes. Dieppe, Troyes, Angoulême, Tarbes ou encore Morlaix font partie de cette première liste.

C'est une nouvelle étape dans la décentralisation engagée par Bercy. Le ministère des Comptes publics a dévoilé ce mercredi la liste des cinquante premières communes sélectionnées pour accueillir des services des finances publiques actuellement situés dans les grandes villes.

Le gouvernement présente cette mesure comme un moyen de répondre à « la crise de confiance envers l'État de populations éloignées des grandes agglomérations » mais aussi une source d'économies pour l'administration, selon un communiqué du ministère.

400 communes candidates

Bercy avait lancé en octobre un appel à candidatures en vue de sélectionner les communes intéressées par cette décentralisation. Plus de 400 communes avaient déposé leur candidature auprès du gouvernement.

Parmi les cinquante villes sélectionnées figurent notamment Dieppe (Seine-Maritime), Troyes (Aube), Angoulême (Charente), Tarbes (Hautes-Pyrénées) ou encore Morlaix (Finistère). Elles sont quasi toutes situées dans des départements différents.

Le Pas-de-Calais et l'Aisne font exception avec deux villes choisies, Béthune et Lens d'une part, et Laon et Château-Thierry d'autre part. Parmi les départements qui n'ont pas de communes sélectionnées figurent notamment ceux de la région Ile-de-France, de la côte méditerranéenne, ou encore ceux situés dans les Alpes.

3 000 agents affectés dans les villes sélectionnées

Le ministère explique que le comité de sélection a fait son choix sur des critères de situation sociale et économique et d'attractivité des territoires concernés. La qualité des solutions immobilières et d'accueil qui seront proposées aux agents des finances publiques a également été prise en compte.

In fine, 3 000 agents devraient être affectés dans les villes sélectionnées, selon le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

« Les opérations de localisation en région commenceront dès 2021. Les services administratifs concernés seront en charge de missions de gestion », indique le ministère des Comptes publics, qui ne détaille pas encore précisément les services concernés.