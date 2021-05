(Crédits photo : Adobe Stock - )

La collecte du Livret A et du LDDS s'est établie à +3,79 milliards d'euros au mois d'avril 2021. Il n'y aura pas de nouveau cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale pour cause de Covid-19. L'administration fiscale alerte sur les risques d'hameçonnage en cette période de déclaration des revenus. Un propriétaire peut faire résilier le bail de son voisin locataire si le bailleur de ce dernier n'exige pas le respect de la réglementation de l'immeuble. La Cnil peut assister les victimes d'usurpation d'identité grâce au fichier des comptes bancaires. Une hausse des arnaques aux placements frauduleux a été constatée en 2020 par le médiateur de l'AMF. Le pass culture est désormais généralisé à tous les jeunes de 18 ans.

Sommaire:

Livret A: près de 3 milliards d'euros de collecte au mois d'avril 2021

La collecte du Livret A s'est établie à +2,95 milliards d'euros au mois d'avril 2021 tandis que celle du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) s'est montée à 840 millions d'euros. C'est moins que les montants collectés à la même période en 2020 (+5,47 milliards d'euros pour le Livret A et +1,93 milliard d'euros pour le LDDS). Ceux-ci avaient été exceptionnels en raison du premier confinement. Au total, la collecte sur ces deux livrets défiscalisés a atteint +18,42 milliards d'euros au cours des quatre premiers mois de l'année 2021. L'encours total sur les deux produits est quant à lui de 466,7 milliards d'euros à fin avril 2021.

Épargne salariale: pas de déblocage anticipé pour cause de Covid-19

Le gouvernement a exclu la création d'une nouvelle raison de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale pour cause de Covid-19. Cette épargne estimée à plus de 124 milliards d'euros est un «levier important du financement des entreprises», a justifié le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Les sommes placées sur un plan d'épargne salariale ne sont pas disponibles au cours des cinq premières années, hormis dans des cas particuliers comme par exemple un mariage, une naissance ou une adoption (à partir du 3ème enfant), l'invalidité ou le décès du salarié ou encore l'acquisition d'une résidence principale.

Impôts 2021: prenez garde aux appels téléphoniques et courriels frauduleux

En cette période de déclaration des revenus, l'administration fiscale alerte sur les tentatives d'hameçonnage. Ces tentatives concernent généralement la promesse d'une restitution d'impôts en poussant à appeler des numéros surtaxés ou à donner ses coordonnées bancaires. La Direction générale des Finances publiques rappelle que ses services ne demandent jamais de coordonnées bancaires ou d'informations personnelles par courriel ou par téléphone. Il est possible de signaler une tentative d'escroquerie sur le site internet-signalement.gouv.fr ou en appelant le numéro vert gratuit 0 805 805 817.

Un propriétaire peut faire résilier le bail de son voisin

Dans une copropriété, un propriétaire peut obtenir en justice la rupture du contrat de bail de son voisin locataire si le bailleur de ce dernier n'exige pas lui-même le respect de la réglementation de l'immeuble, indique le site Service-Public.fr. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt rendu le 8 avril 2021, dans une affaire où le propriétaire voisin avait saisi la justice pour faire résilier le bail conclu entre le propriétaire d'un local commercial et une entreprise de vente, location et réparation de cyclomoteurs, en raison de nuisances. La Cour de cassation a donné raison au propriétaire voisin, le propriétaire du local n'ayant pas fait respecter le règlement de copropriété à son locataire.

Usurpation d'identité: la Cnil assiste les victimes

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) peut aider les victimes d'usurpation d'identité à localiser les comptes bancaires ouverts frauduleusement à leur nom, grâce au Ficoba, le fichier recensant les comptes bancaires. Les demandes de consultation de ce fichier ont augmenté de 12% en 2020, une consultation sur trois étant motivée par la crainte d'une usurpation d'identité. En cas d'usurpation avérée, il convient de porter plainte auprès d'un commissariat de police, de la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République.

Bourse: hausse des arnaques aux placements frauduleux en 2020

Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a indiqué dans son rapport annuel avoir reçu 95 dossiers relatifs à des arnaques aux placements financiers en 2020, dont 60 avec le même mis en cause, contre 35 en 2019. Les épargnants victimes sont âgés de 22 à 88 ans, appartiennent à des classes socio-professionnelles variées (les cadres supérieurs étant les plus représentés) et ont perdu entre 300 et 266.207 euros (en moyenne 20.233 euros). Le médiateur a observé trois grandes tendances: la variété des offres frauduleuses, le recours de plus en plus fréquent aux usurpations d'identité et la sophistication des stratagèmes et subterfuges utilisés par les escrocs.

Le pass culture est généralisé à tous les jeunes de 18 ans

Depuis le 21 mai 2021, le pass culture est généralisé à tous les jeunes atteignant 18 ans, après avoir été testé dans plusieurs départements depuis 2019. Ce pass consiste en un crédit de 300 euros utilisable pendant deux ans pour découvrir des offres culturelles de proximité et numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques...). A partir de janvier 2022, les élèves de quatrième et de troisième ainsi que les lycéens y auront également accès, à hauteur de respectivement 25 et 50 euros.