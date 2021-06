(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov devient accessible aux propriétaires bailleurs à partir de juillet 2021. Les charges de copropriété ont baissé entre 2019 et 2020, grâce à une diminution des frais de chauffage. Les étudiants en contrat de professionnalisation ayant connu une baisse de leurs APL bénéficient d'une mesure transitoire. Le transfert des heures de DIF sur le compte personnel de formation (CPF) est possible jusqu'au 29 juin 2021. Les primes « coups de pouce » en matière de rénovation énergétique évoluent à partir de l'été 2021. Au 1er juillet 2021, les véhicules Crit'Air 2 ne seront plus éligibles à la prime à la conversion. Les familles souhaitant déposer une demande de bourse de lycée peuvent le faire entre le 28 juin et le 6 juillet 2021.

Sommaire:

MaPrimeRénov s'ouvre aux propriétaires bailleurs en juillet 2021

Accessible depuis le 11 janvier 2021 à tous les propriétaires occupants, le dispositif MaPrimeRénov s'ouvre aux propriétaires bailleurs à partir de juillet 2021. Principale aide pour la rénovation énergétique, MaPrimeRénov permet de financer des travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en habitat collectif. Le montant de cette subvention varie en fonction des matériaux et des équipements éligibles dans la limite de 20.000 euros. A fin mars 2021, 173.453 ménages et copropriétés avaient déjà bénéficié de ce dispositif.

Charges en baisse pour les copropriétés

Le montant total des charges de copropriété a baissé d'au moins 2% entre 2019 et 2020, d'après les chiffres de l'Association des responsables de copropriété (ARC). Cette baisse est entièrement due à la diminution des frais de chauffage et masque une augmentation de tous les autres postes de dépenses (assurance, frais d'entretien et de gestion...). Ainsi, les frais de gestion ont augmenté de 5,2% en moyenne sur un an tandis que les montants des contrats d'assurance ont progressé de 5,7%. En moyenne, le montant des charges pour un appartement type d'une surface de 60 m² s'est établi à près de 3.000 euros en 2020.

APL en temps réel: un abattement pour les contrats de professionnalisation

Depuis le 1er janvier 2021, les aides au logement sont calculées en temps réel à partir des revenus des 12 derniers mois, avec une actualisation tous les trois mois. Pour les étudiants en contrat de professionnalisation en décembre 2020 et janvier 2021 ayant connu une baisse de leurs APL, une mesure transitoire a été mise en place: jusqu'au mois de septembre 2021, le montant de leurs APL est aligné sur celui de décembre 2020. A compter de septembre 2021, ils bénéficieront d'un abattement sur leurs revenus pris en compte pour le calcul des APL.

Formation professionnelle: transfert des heures de DIF jusqu'à fin juin 2021

Les salariés ayant des droits au titre de l'ancien droit individuel à la formation (DIF) ont jusqu'au 29 juin 2021 pour transférer les heures acquises vers leur compte personnel de formation (CPF). Après cette date, les heures de DIF seront définitivement perdues. Le solde d'heures de DIF peut être trouvé sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015, sur une attestation fournie par l'employeur ou un certificat de travail. Les salariés ne disposant pas de ces informations peuvent contacter les conseillers de la Caisse des dépôts. Les droits seront alors établis sur la base de leur relevé de carrière entre 2005 et 2014.

Rénovation énergétique: les primes «coups de pouce» évoluent

Au 1er juillet 2021, les primes «coups de pouce» accordées pour le remplacement d'une chaudière au charbon, fioul ou gaz par une chaudière gaz à très haute performance énergétique s'arrêtent. Les ménages ayant commencé ce type de travaux avant le 1er juillet 2021 ont jusqu'au 30 octobre 2021 pour les terminer. Par ailleurs, les «coups de pouce» isolation, prévus pour cesser le 31 décembre 2021, seront finalement disponibles jusqu'au 1er juin 2022, moyennant une baisse des primes. Enfin, les «coups de pouce» dédiés au remplacement d'un chauffage aux énergies fossiles par un autre fonctionnant aux énergies renouvelables ou à la rénovation performante d'un logement sont reconduits jusqu'à fin 2025.

Prime à la conversion: des changements au 1er juillet 2021

La prime à la conversion est une aide de l'État dépendant du revenu fiscal du demandeur pour l'achat ou la location d'un véhicule peu polluant en échange de la mise au rebut d'un vieux véhicule. Jusqu'au 30 juin 2021, les barèmes de cette prime varient de 1.500 euros à 3.000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion et de 2.500 euros à 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, neuf ou d'occasion. A partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, les barèmes restent les mêmes mais les modèles thermiques Crit'Air 2, englobant tous les diesel, sont exclus du dispositif.

Bourse de lycée: première échéance le 6 juillet 2021

La bourse de lycée est une aide financière accordée sous conditions de ressources pour permettre aux parents d'assumer les frais liés à la scolarité de leur enfant. Les familles souhaitant déposer une demande peuvent le faire entre le 28 juin et le 6 juillet 2021 via un formulaire papier ou en ligne (sur le portail Scolarité-Services ou sur France Connect). Une deuxième période de demande s'ouvrira du 2 septembre au 31 octobre 2021. L'attribution d'une bourse dépend des ressources de la famille et du nombre d'enfants à charge. Versée trimestriellement, son montant total varie entre 441 euros et 936 euros pour l'année scolaire 2021-2022.