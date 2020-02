Rénovation d'un logement: profitez d'une TVA à 10%

hanohiki/Shutterstock / hanohiki

Certains travaux de rénovation de votre logement bénéficient d'une TVA réduite à 10% au lieu de 20%. Toutefois, deux conditions sont à remplir. En effet, votre logement doit être achevé depuis plus de 2 ans et vous devez faire appel à une entreprise spécialisée.

Les travaux éligibles au taux réduit de 10%

Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de votre résidence principale ou secondaire sont eux concernés par le taux réduit de 10 %. Celui-ci s'applique sur les prestations de main d'œuvre, les matières premières et les petites fournitures (ciment, tuiles, laine de verre, carrelages...). Il s'applique également à certains équipements: éléments encastrés de cuisine et de salle de bain, le chauffage (citerne à gaz, cuve à fioul, chaudières non-concernées par le taux de TVA de 5,5%) et les systèmes d'ouverture et de fermeture des logements (portes et fenêtres non-éligibles au taux de TVA de 5,5%). Par ailleurs, sont également concernés les travaux de clôture d'un terrain entourant l'habitation, de pose d'un portail et de revêtement comme d'aménagement de ses voies d'accès.

Comment bénéficier des taux réduits de TVA?

Vous devez fournir à l'entreprise chargée des travaux une attestation qui confirme le respect des conditions d'application de ce taux réduit. L'attestation doit être remise avant le commencement des travaux ou, au plus tard, à la date de facturation ou de l'achèvement des travaux.

Il existe deux types d'attestation (téléchargeables sur www.impots.gouv.fr):

- La 1300-SD (pour les travaux affectant le gros œuvre ou six éléments de second œuvre).

- La 1301-SD (pour les travaux n'affectant par les gros œuvres et pas plus de cinq des six éléments de second œuvre).

À titre de simplification, pour les travaux de réparation et d'entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC, l'attestation simplifiée n° 1301-SD peut être remplacée par les mentions suivantes sur la facture: nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans

Les travaux exclus du taux réduit de TVA à 10%

Seuls les travaux visant à l'amélioration de l'habitat sont concernés par ce taux réduit de TVA. Si des travaux conduisent, par leur nature (gros œuvres, éléments de charpente, murs porteurs, second œuvre) ou par leur ampleur, à rendre le bien à l'état neuf, ils en sont exclus. Le taux de TVA applicable est alors de 20%. Ce dernier s'applique aussi aux travaux de nettoyage, à l'aménagement et à l'entretien des espace verts, à la fourniture d'équipements électroménagers ou mobiliers et à l'acquisition de certains gros équipements (équipements collectifs de chauffage, ascenseur, hammam ou sauna, climatisation).

Les travaux éligibles au taux réduit de TVA à 5,5%

Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, bénéficient, sous certaines conditions, d'une TVA réduite à 5,5%. Les travaux concernés sont ceux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE): chaudières à haute performance énergétique, matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, matériaux de calorifugeage, appareils de régulation de chauffage, etc.