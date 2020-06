Jeunes et étudiants: à quelles aides au logement pouvez-vous prétendre?

fizkes/Shutterstock / fizkes

De nombreux étudiants ou jeunes actifs peuvent profiter d'aides pour se loger. Voici quelques conseils pour demander les bonnes aides et pouvoir obtenir un logement. En France, environ six millions de foyers bénéficient d'aides au logement. Leur montant global est de plus de 18 milliards d'euros.

Sommaire:

L'APL, c'est quoi?

Quels montants pouvez-vous percevoir?

D'autres aides au logement sont disponibles

L'APL, c'est quoi?

Cet acronyme désigne l'Aide Personnalisée au Logement. Le rôle de cette aide est de faciliter l'accès au logement pour les personnes disposant de revenus modestes. Elle est soumise à conditions de ressources, et est versée par la CAF au foyer. Pour y avoir droit, vous devez être locataire et en faire la demande. Le calcul est fait selon vos revenus, et selon la zone habitée et le montant du loyer. Depuis le 1er avril 2020, le calcul des APL a été modifié. Auparavant, l'aide était calculée selon les revenus de l'année de référence N-2 (donc pour 2020, les revenus de 2018 étaient étudiés). Depuis le 1er avril 2020, ce sont les salaires des douze derniers mois qui seront relevés. Ainsi, l'APL versés pour les mois de mai à juillet 2020 dépendent des revenus d'avril 2019 à mars 2020.

Quels montants pouvez-vous percevoir?

Le montant des APL perçu dépend de vos revenus et de votre loyer. Toutefois des plafonds ont été mis en place. Concrètement, pour un couple sans enfant, selon la zone de résidence, l'APL peut grimper jusqu'à 356 euros par mois en Ile-de-France. Pour une personne seule, le plafond est fixé jusqu'à 295 euros mensuels. Le plus simple est de réaliser une simulation sur le site de la CAF, afin d'estimer ce que vous pouvez toucher, selon votre situation personnelle. Faites votre demande d'APL dès votre entrée dans le logement, car elle n'est pas rétroactive.

D'autres aides au logement sont disponibles

L'APL est l'aide la plus connue pour se loger, toutefois elle n'est pas la seule. Il existe également l'AFL, l'allocation de logement à caractère familial. Vous pouvez en bénéficier si vous avez des enfants et que vous n'entrez pas dans le champ d'application des APL. Il existe également l'ALS, Allocation de Logement Social, sous condition de revenus, pour les personnes exclues des autres aides au logement. Renseignez-vous également sur la garantie Visale, pouvant servir de caution, ou l'avance Loca-Pass, permettant d'avancer le dépôt de garantie demandé, puis de le rembourser progressivement.