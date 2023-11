JO 2024 : à quel prix pourrez-vous louer votre appartement francilien pendant les Jeux ?

Les prix des locations de courte durée vont flamber pendant les JO de Paris. (illustration) (Skitterphoto / Pixabay)

Le Parisien et Lycaon Immo révèlent un baromètre du marché de la location de courte durée à Paris et en Ile-de-France pendant les Jeux olympiques de 2024. Et il fallait s'en douter : les prix flambent...

Quels seront les prix des locations pendant les Jeux olympiques de 2024 ? Pour répondre à cette question, Le Parisien et Lycaon Immo se sont associés pour construire un baromètre du marché de la location de courte durée à Paris et en Ile-de-France. Il concerne les séjours touristiques de quatre à sept jours, prévus entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Cette étude les compare aux prix constatés en octobre 2023 (du 1er au 18 octobre).

Résultat : le nombre de location explose et les prix flambent. « Les tarifs affichés pendant les JO sont déjà trois fois plus élevés que ceux enregistrés pour octobre » , explique Stéphane Daumillare, cofondateur et président de Lycaon Immo. « Notre échantillon comptabilise 1 010 biens soumis à la location entre quatre et sept jours à Paris, à un tarif moyen de 330 euros la nuitée alors que 4 396 logements le sont durant la période de JO, à un prix moyen de 990 euros la nuit » , détaille-t-il.

Près de 2 500 euros la nuit dans le VIIIe

Selon nos confrères, les locations les plus chères à Paris pendant les JO se situent dans le VIIIe arrondissement de la capitale, avec 2 436 euros la nuit en moyenne. Les moins chères se trouvent quant à elles dans le XXe arrondissement (592 euros). Quant à l'arrondissement où les prix devraient enregistrer la plus forte augmentation, il s'agit du IIIe arrondissement, avec des tarifs moyens pour la nuit quatre fois plus élevés qu'en octobre. Le plus grand nombre de locations est dans le Xe, avec « onze fois plus de biens disponibles pour un prix triplé, à 950 euros en moyenne la nuit » .

Dans la région francilienne, c'est Nanterre qui arrive en tête, avec 736 euros la nuit en moyenne. Un tarif multiplié par cinq ! A Saint-Denis, comptez 419 euros la nuit en moyenne. Des prix qui devraient continuer à augmenter dans les prochains mois.