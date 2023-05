Investir en Pinel en 2023 : quelles sont les nouvelles règles ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La loi Pinel est un dispositif fiscal en vigueur en France qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu jusqu'à la fin de l'année 2024. En contrepartie, l'investissement doit être réalisé dans un logement neuf, ou en état futur d'achèvement, dans une zone avec un déséquilibre important entre l'offre et la demande, et destiné à la location (parmi d'autres critères d'achat et de location).

Investir en Pinel est donc un dispositif fiscal intéressant pour ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Intéressé par la loi Pinel ? Découvrez dans cet article les nouvelles règles de cette loi, ainsi que les meilleures astuces pour investir en Pinel en 2023.

Quelles sont les nouveautés de la loi Pinel en 2023 ?

Cette année, la loi Pinel évolue pour diminuer les avantages fiscaux de 2023 et 2024 dont peuvent profiter les investisseurs au niveau de leur réduction d'impôts sur le revenu. Les taux de réduction fiscale passent à 10,5 % (contrat de location de 6 ans), 15 % (contrat de location de 9 ans) et 17,5 % (contrat de location de 12 ans) en 2023 et à 9 %, 12 % et 14 % respectivement en 2024.

Il est toutefois possible de profiter des mêmes avantages fiscaux de 2022 cette année et l'année prochaine, à savoir une réduction d'impôt atteignant 12 % (contrat de location de 6 ans), 18 % (contrat de location de 9 ans) et 21 % (contrat de location de 12 ans).

Pour cela, il faut investir dans le neuf en respectant de nombreux critères de performances écologiques et environnementaux, mais aussi des exigences de confort et des critères de qualité d'usage spécifiques dans le cadre de ce que l'on appelle maintenant le dispositif Pinel +. Il faut aussi que vous choisissiez un bien situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville concernée.

Pourquoi utiliser le dispositif Pinel pour son projet immobilier ?

Vous l'aurez compris, l'avantage principal d'utiliser le dispositif Pinel pour mettre en place votre projet immobilier est de profiter d'une réduction d'impôt tout en devenant propriétaire d'un bien locatif.

La loi Pinel aide aussi les investisseurs à devenir propriétaire sans ou avec peu d'apport, puisque les banques sont généralement plus enclines à approuver un crédit sans ou avec peu apport pour un projet immobilier soutenu par le gouvernement français, car il semble présenter des risques moins importants que d'autres placements.

Enfin, en ayant choisi d'investir en Pinel dans une zone à fort potentiel de croissance, vous pouvez espérer valoriser votre patrimoine dans le temps avec un bien immobilier.

5 astuces pour bien investir en Pinel en 2023

Avant de se lancer dans un projet immobilier sous la loi Pinel, il est important d'analyser votre situation personnelle, financière et fiscale pour être certain que cette loi est une option intéressante pour votre situation.

Ensuite, il faut vraiment prendre le temps de comprendre le dispositif Pinel, et surtout de comprendre quels sont les critères d'éligibilité du logement, mais aussi les critères liés à la location. Vous pourrez ainsi savoir si le dispositif Pinel est vraiment adapté à votre projet et à vos objectifs.

N'oubliez pas que pour bénéficier des réductions d'impôts sur le revenu, il existe une certaine durée de location, à savoir 6 ans, 9 ans et 12 ans. L'engagement locatif avec le dispositif Pinel est donc important et vous devez le respecter jusqu'à la fin de ladite période de location pour profiter de tous les avantages de cette loi.

Vous devez également prendre en compte vos autres niches fiscales, puisqu'elles pourraient limiter le montant des réductions d'impôts dont vous pouvez profiter chaque année. La plupart des dispositifs fiscaux vous permettant de bénéficier de réductions ou d'exonérations d'impôts sont, en effet, plafonnés.

Il est aussi important de prendre le temps de bien choisir l'emplacement idéal pour votre projet immobilier en prenant en compte la croissance démographique, le dynamisme de la ville et l'attractivité de cette dernière en fonction du type de locataire que vous ciblez (étranger, famille, travailleur, étudiant, etc.). Il sera ainsi plus facile de louer votre bien aux bonnes personnes et ainsi d'éviter les moments de locations vacantes.

Privilégiez des villes dynamiques avec un niveau d'emploi important, une forte demande locative et proposant des quartiers attractifs qui sont bien desservis par les transports en commun et qui comprennent de nombreux commerces de proximité, d'écoles et de lieux sportifs et culturels si possible.

Pensez également à prendre en compte les perspectives de développement de la ville comme les projets urbains, en cours ou à venir, ou l'implantation future de nouvelles entreprises. De plus, vérifiez les plafonds de loyer fixés par le dispositif Pinel en fonction de la zone géographique que vous avez sélectionnée.