Loi Pinel: dispositif prolongé, mais réductions d'impôts rognées

Prolonger son Pinel? Rien de plus simple

Vous avez réalisé un investissement dans le cadre du dispositif Pinel. Vous vous êtes engagé sur six années ou sur neuf ans. Savez-vous qu'il est possible de prolonger sa durée jusqu'à six ans dans le premier cas et de trois ans dans le second? Pour ce faire, continuez tout simplement à renseigner la déclaration 2042C après la sixième (ou la neuvième) année. De manière automatique, le Trésor public va considérer que vous prolongez votre dispositif Pinel. Par conséquent, vous continuerez de bénéficier de la réduction d'impôt maximum prévue par ce dispositif. Les taux "rognés" prévus en 2023 et 2024 ne s'appliqueront pas.