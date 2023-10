Investir dans l’immobilier à l’étranger : ce qu’il faut savoir

Crédit photo : Shutterstock

Acheter un bien immobilier à l'étranger peut être tentant. Il est toutefois essentiel de faire preuve de prudence et de bien comprendre le contexte local avant de prendre des décisions d'investissement.

Acheter un bien immobilier à l'étranger en vue de le louer, pour y établir sa résidence secondaire ou encore en vue de la retraite, peut être tentant. La fiscalité est parfois plus attractive qu'en France et les prix de l'immobilier beaucoup moins élevés. Il est toutefois essentiel de faire preuve de prudence et de bien comprendre le contexte local avant de prendre des décisions d'investissement.

Bien étudier le marché immobilier local

Avant de vous lancer dans l'achat d'un bien immobilier à l'étranger, il est indispensable de bien étudier le marché immobilier local. S'il s'agit d'un investissement locatif, cela permet d'identifier les zones géographiques à potentiel de développement, d'évaluer les prix moyens et de s'assurer que le bien convoité n'est pas surévalué.

Soyez attentif également à bien prendre en considération les risques géopolitiques, il ne faut pas les sous-estimer …

Par ailleurs, si les outils internet permettent de découvrir un lieu ou de visiter un bien à distance, il reste bien entendu préférable de se rendre sur place pour juger sur pièce de l'état du bien, de son emplacement ou encore du voisinage.

Renseignez-vous sur la législation et la réglementation

La législation et la règlementation locales ne sont pas à prendre à la légère et il est important vous familiariser avec les lois immobilières locales car elles peuvent avoir des impacts importants. En effet, certains pays peuvent avoir des restrictions sur la propriété étrangère ou bien des taxes spécifiques. Par exemple, dans certains endroits, il est possible d'être propriétaire d'une maison mais pas du terrain sur lequel elle est construite.

De plus, si vous ne parlez pas ou peu la langue du pays, il vous sera difficile de gérer les nombreuses formalités administratives. C'est pourquoi d'une manière générale, pour vous guider et éviter les pièges, il est fortement conseillé de vous faire accompagner dans toutes vos démarches par des professionnels locaux (agents immobiliers, avocats en droit immobilier, et experts en fiscalité).

Soyez vigilant sur la fiscalité notamment dans le cas d'un investissement locatif qui génèrera des revenus : vous pourriez être doublement taxé sur vos revenus locatifs si le pays dans lequel vous investissez n'a pas signé de convention fiscale avec la France. Sachez également que si vous souhaitez transmettre le bien à vos proches, la législation qui s'applique à la succession immobilière est celle du pays où est situé le bien et pas celle de la France.

Fixez-vous un budget

Comme toujours, pour construire un budget réaliste, il faut anticiper les dépenses : coût de l'immobilier, frais juridiques, taxes, délégation de la gestion locative à un professionnel si nécessaire. Dans le cadre d'un investissement immobilier à l'étranger, il faut parfois tenir compte du taux de change, car il peut affecter la rentabilité de votre investissement.

Si vous avez besoin d'un financement, vous pouvez solliciter un crédit immobilier auprès d'une banque Française. Mais les risques étant plus élevés qu'en France, les conditions pour accéder au prêt sont généralement plus contraignantes (taux, apport, garanties et hypothèque …). Si vous optez pour une banque locale, comme toujours, étudiez bien les conditions.