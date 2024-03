Investir dans l’hôtellerie en 2024, à l’approche des Jeux Olympiques

Investir dans l’hôtellerie est accessible aux particuliers par divers moyens, destinés aux petits et aux très gros budgets. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

L’hôtellerie, un investissement porteur et dynamique pour investir

Investir dans l’hôtellerie via le crowdfunding immobilier

Investir dans l’hôtellerie via l es SCPI spécialisées

Investir dans l’hôtellerie via l es fonds hôteliers

Les Club Deals: l’investissement immobilier pour les gros budgets

L’hôtellerie, un investissement porteur et dynamique pour investir

Durement touché par la pandémie, le marché de l’hôtellerie retrouve des niveaux d’occupation similaires à ceux observés en 2019. Ces bonnes performances concernent toutes les gammes d’établissements. Le secteur a généré près d’1,5 milliard d’euros d’investissements au premier semestre 2023, selon le groupe de conseil en immobilier CBRE. De plus, le retour des touristes étrangers et la tenue des Jeux Olympiques soutiennent l’activité. Après une année 2023 dynamique, 2024 et les suivantes s’annoncent porteuses. Selon l’étude annuelle du cabinet KPMG publiée en octobre 2023, 125 nouveaux hôtels (l’équivalent de 16.000 chambres) devraient voir le jour en France d’ici 2026.

Dans ce contexte, le marché de l’hôtellerie apparaît comme un secteur prometteur pour les épargnants en quête d’un investissement immobilier fiable et dynamique. Il peut être envisagé dans le cadre d’une diversification de portefeuille, si vous disposez d’un horizon de placement à moyen voire long terme. Ce segment est accessible aux particuliers, avec des tickets d’entrée de plus en plus abordables. Plusieurs voies d’accès sont envisageables.

Investir dans l’hôtellerie via le crowdfunding immobilier

Il est possible d’investir dans l’hôtellerie via le financement participatif immobilier, à travers l’émission d’obligations financières. Le risque est élevé, car la performance repose sur le succès d’une seule opération. En contrepartie, il s’agit d’un investissement accessible: certaines plateformes arrivées récemment sur le marché proposent des tickets d’entrée à partir de 10 euros.

Investir dans l’hôtellerie via l es SCPI spécialisées

Il existe quelques S ociétés civiles de placement immobilier (SCPI) spécialisées dans l’hôtellerie. Les SCPI sont des supports accessibles. Il est possible d’y placer votre argent via votre contrat d’assurance-vie. La mise de départ s’échelonne généralement entre 5000 et 30.000 euros.

La société de gestion se compose d’un portefeuille d’actifs immobiliers diversifiés:

Sur le plan géographique,

En termes d’enseignes,

En termes de gammes (hôtellerie économique, de plein air, d’affaires, haut de gamme…).

La pierre-papier est un moyen sécurisé d’investir sereinement dans le secteur hôtelier et de bénéficier peut-être d’un rendement intéressant. Cependant, le secteur des SCPI est impacté par la remontée des taux d’intérêt et le ralentissement économique. La vigilance est de mise.

Investir dans l’hôtellerie via l es fonds hôteliers

Les investisseurs à la recherche d’une performance supérieure aux SCPI, en contrepartie d’une prise de risque plus élevée, peuvent se tourner vers les fonds hôteliers. Il s’agit d’un investissement de private equity, ou capital-investissement , ciblant différents actifs. Il est accessible aux épargnants capables d’investir plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ces fonds se déclinent sous différentes formes: les fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) , les fonds communs de placement à risque (FCPR), et les organismes professionnels de placement collectif en immobilier.

Ce placement est risqué, peu liquide et ses rendements sont irréguliers. Néanmoins, il peut rapporter 8% à 12% à la revente des actifs, après 7 à 8 ans de détention. De plus, il bénéficie d’une fiscalité attractive. Les revenus sont soumis à la flat tax (30%). Ce patrimoine immobilier est exclu de l’assiette de l’IFI.

Les Club Deals: l’investissement immobilier pour les gros budgets

Il s’agit d’une voie d’accès plus exclusive pour investir dans l’immobilier hôtelier. Un petit nombre d’investisseurs (généralement pas plus d’une douzaine) capables de débourser au moins 300.000 euros chacun, achètent à plusieurs un établissement bien identifié ou un portefeuille composé de quelques actifs. Ces projets sur-mesure permettent de saisir des opportunités de marché offrant des rémunérations supérieures à 10% par an.