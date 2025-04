Impôts : 6 questions sur l'IFU, ce document de votre banque à ne surtout pas jeter

L'IFU est votre allié pour votre déclaration d'impôt (Crédits photo:© HJBC - stock.adobe.com)

Le 10 avril, la campagne de déclaration des revenus va s'ouvrir. Pour réaliser cette formalité sans difficulté, un courrier de votre banque doit impérativement être conservé : l'Imprimé fiscal unique, ou IFU.

Vous avez reçu un courrier de votre banque appelé "IFU", ou Imprimé fiscal unique ? Dans le cadre de votre déclaration de revenus aux impôts, ce document est un précieux allié. En effet, il permet de vérifier les données transmises par votre banque à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), et ainsi de corriger d'éventuelles erreurs. À quoi sert-il précisément ? Qui en reçoit un ? Est-il vraiment unique ? 6 questions et leurs réponses sur l'IFU.

Question n° 1 : l'IFU, qu'est-ce que c'est ?

L'Imprimé fiscal unique, ou IFU, est un document édité et envoyé par les banques ou tout autre établissement auprès duquel vous détenez un placement fiscalisé. Tous les ménages qui ont perçu des revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu au cours de l'année 2024 sont donc concernés, et pourront s'appuyer sur ce document pour compléter et vérifier leur déclaration de revenus en ligne.

Question n° 2 : qui reçoit un IFU ?

Vous avez de l'argent placé sur un placement fiscalisé ? Dans ce cas, vous êtes concerné par l'IFU. Parmi les contrats générant des intérêts bruts ou des dividendes, on retrouve notamment les livrets bancaires, les comptes à terme, les obligations, les actions détenues en direct ou par l'intermédiaire d'un compte-titres ou d'un Plan d'épargne en actions (PEA), ou encore les Plans d'épargne retraite (PER).

Bon à savoir : les intérêts générés par des livrets réglementés, à l'image du Livret A et du LDDS, ne sont pas fiscalisés et ne donnent donc pas lieu à l'impression d'un IFU.

Question n° 3 : comment se présente l'Imprimé fiscal unique ?

L'IFU est un document qui se compose de trois feuillets différents. Le premier, le feuillet n° 2561, fait apparaître les revenus provenant des produits financiers les plus communs. Le feuillet n° 2561 bis, quant à lui, concerne les transactions effectuées sur les marchés à terme, sur des fonds communs de placement, ou encore sur un PEA-PME. Enfin, le feuillet n° 2561 ter concerne les crédits d'impôts dont peut profiter le foyer lors de sa déclaration de revenus.

A lire aussi : Impôts sur le revenu : l'IFU au secours des épargnants

Question n° 4 : comment utiliser son IFU ?

L'Imprimé fiscal unique est à utiliser lors de sa déclaration annuelle de revenus. Il permet de vérifier que les données pré-remplies sont exactes, et qu'il n'y a pas eu d'erreur ou d'oubli lors de la transmission du montant de ses gains financiers entre sa banque et la Direction générale des finances publiques.

Question n° 5 : l'IFU est-il vraiment unique ?

Vous détenez des placements auprès de plusieurs banques ou établissements financiers ? Dans ce cas, l'Imprimé fiscal unique n'est pas réellement unique. En effet, chaque organisme procède à l'édition et à l'envoi de l'IFU à ses clients. En étant multibancarisé, il est donc normal de recevoir plusieurs IFU différents. Résultat ? Il faut se prêter au jeu des additions et calculer les sommes totales à déclarer aux impôts pour pouvoir réaliser une déclaration de revenus en bonne et due forme.

Question n° 6 : comment recevoir son Imprimé fiscal unique ?

Vous n'avez pas encore reçu votre IFU ? Si vous êtes bel et bien concerné par ce document, il est en principe envoyé par les banques et les divers établissements financiers au cours du mois de mars. Néanmoins, de plus en plus de documents ne sont pas transmis par courrier, mais uniquement mis à disposition des personnes concernées sur leur espace client. Pour récupérer votre Imprimé fiscal unique, il vous suffit donc de vous y connecter et de le télécharger.