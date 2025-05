Impôts 2025 : ces services gratuits qui proposent de l’aide pour remplir sa déclaration de revenus

À l’approche des dates limites, plusieurs dispositifs gratuits permettent aux contribuables d’obtenir de l’aide pour remplir leur déclaration de revenus en toute sérénité.

Comme chaque année, des dispositifs sont mis en place pour aider les contribuables à remplir correctement leur déclaration de revenus . Parmi eux, l’opération Allô impôt , organisée par le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables. L’initiative propose un accompagnement gratuit par téléphone, et parfois en présentiel, dans plusieurs villes. Elle fête cette année sa vingtième édition.

Dans un communiqué de l’Ordre , Damien Charrier, président du Conseil national, rappelle que «rendre notre expertise accessible à tous, à un moment clé de la vie citoyenne» fait partie intégrante de la mission des experts-comptables. Il souligne également que la fiscalité est «au cœur» de leur métier et que ce dispositif permet de renforcer concrètement la compréhension du droit fiscal. Virginie Roitman, présidente du Conseil régional de l’Ordre d’Île-de-France, insiste dans ce même communiqué sur la mobilisation «bénévole» de milliers de professionnels et revendique un engagement «dans un esprit de service public» , au plus près des contribuables.

Le numéro vert mis en place pour cette opération est le 0 8000 65432. Il sera ouvert gratuitement les 21, 22, 26 et 27 mai ainsi que les 4 et 5 juin 2025, de 9 heures à 18 heures. Lors des nocturnes, les 22 et 27 mai ainsi que le 5 juin, la ligne restera accessible jusqu’à 21 heures. Des permanences physiques sont également organisées dans plusieurs régions, notamment dans les Hauts-de-France, en Martinique, et à La Réunion. À Besançon, une association soutenue par la mairie propose aussi une aide aux habitants, avec l’appui de bénévoles retraités du secteur financier. En 2024, plus de 300 personnes y ont été accompagnées.

Les agents des Finances publiques également mobilisés

En parallèle, les agents des Finances publiques sont eux aussi mobilisés pour répondre aux questions des usagers. Le Trésor public rappelle ainsi qu’il est possible de les contacter par téléphone ou en prenant rendez-vous dans les centres des impôts ou les maisons France Services. Sur le site impôts.gouv.fr , un onglet «déclarer : mode d’emploi» regroupe également de nombreuses explications utiles, en complément d’une foire aux questions très fournie. L’administration fiscale insiste sur le fait que ces services sont gratuits et accessibles à tous, quels que soient le profil ou les revenus. Pour les usagers les plus éloignés du numérique, un accompagnement est aussi prévu en mairie ou en visioconférence, sur rendez-vous.

Il est encore temps de se faire aider pour remplir sa déclaration, même si les dates limites approchent. Pour la version papier, le délai a expiré le 20 mai à 23h59. En revanche, pour les déclarations en ligne, il reste encore un peu de temps. La date butoir dépend du département de résidence : elle est fixée au 22 mai pour les départements numérotés de 01 à 19, au 28 mai pour ceux allant de 20 à 54, et au 5 juin pour les autres.