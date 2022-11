Depuis 1982, le nombre de résidences principales s’est accru de 53 % en France (Crédit photo : 123RF)

Selon la dernière étude sur le logement publiée par l'Insee, en 2022 en France, un logement sur cinq est une résidence secondaire ou un logement vacant. Explications.

Selon l'Insee, au 1er janvier 2022, avec 37,6 millions de logements, la France compte 12,9 millions de logements de plus qu'en 1982, soit un accroissement de 1,1 % par an en moyenne. Cette évolution s'explique par la construction de logements neufs et la transformation de locaux non résidentiels en logements. Par ailleurs, sur 100 logements, 82 sont des résidences principales, 10 sont des résidences secondaires ou logements occasionnels, et 8 sont vacants.

Les résidences principales

Depuis 1982, le nombre de résidences principales s'est accru de 53 % en France, porté par la croissance démographique (+ 21 % sur cette même période) et par la baisse de la taille des ménages (mises en couple plus tardives, ruptures d'union, vieillissement démographique).

En 2022, 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, un chiffre stable depuis 2010. La part des propriétaires sans charge de remboursement est de 37 % et celle des propriétaires accédants se stabilise à 20 % depuis une quinzaine d'années, possiblement en lien avec l'allongement des durées d'emprunt. La part des ménages locataires de leur résidence principale se maintient aux environs de 40 % depuis 1990. Les 2 % de ménages restants sont logés à titre gratuit.

Les logements détenus par des bailleurs publics représentent 17 % du parc de résidences principales, tandis que ceux détenus par des bailleurs privés représentent 23 %.

En 2022, 16 % des résidences principales se situent dans l'unité urbaine de Paris et 20 % dans une commune hors unité urbaine.

La part de l'habitat individuel est stable et représente 54 % des logements. Il est d'autant plus fréquent que la taille de l'unité urbaine à laquelle appartient la commune est petite.

Les logements vacants

Le nombre de logements vacants a nettement augmenté ces dernières années (+ 2,7 % par an en moyenne entre 2007 et 2022), à un rythme supérieur à celui de l'ensemble du parc (+ 1,0 % par an en moyenne entre 2007 et 2022). La vacance peut provenir d'une inadéquation de l'offre avec la demande en matière de taille, localisation, prix, ou encore être liée au mauvais état du logement. Il peut s'agir de logements proposés à la vente ou à la location, en attente d'occupation ou de règlement de succession. La vacance peut être aussi la conséquence du départ en maison de retraite de personnes âgées, sans que le logement soit mis en vente ou en location.

La majorité des logements vacants (60 %) se situent dans une commune hors unité urbaine ou dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants. La part des logements vacants au sein de l'unité urbaine de Paris est passée de 17 % à 13 %. Au contraire, la part des logements vacants dans les unités urbaines de moins de 100 000 habitants a augmenté, passant de 29 % en 1982 à 35 % en 2022.

Les résidences secondaires

Depuis 2010, le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels augmente plus vite que l'ensemble du parc. En 2022, 77 % sont situés dans une commune hors unité urbaine ou dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants. Cette part s'est fortement accrue dans les unités urbaines de moins de 100 000 habitants (de 31 % à 40 %).