Immobilier : où les Français recherchent-ils le plus leurs résidences secondaires ?

Le moitié des futurs acquéreurs de résidences secondaires cherchent un bien à moins de 140 km de leur domicile. Photo d'illustration. (Geralt / Pixabay)

Le marché de la maison secondaire a connu une nette embellie depuis le premier confinement mais le phénomène s'est tassé depuis janvier. Les prix ont augmenté, les biens se font plus rares mais il reste des opportunités à saisir dans certaines régions qu'une étude a passées au crible.

Les acheteurs se bousculent moins pour acquérir une maison secondaire selon les chiffres du courtier immobilier en ligne Pretto relayés par Les Echos . Le marché a été dynamisé en 2020 à la suite du premier confinement. En 2021, la hausse des simulations achats avait atteint 30 % sur la plateforme. Mais la demande pour acquérir une maison secondaire a baissé de 7 % entre janvier et avril de cette année, même si elle reste supérieure à celle observée en 2019.

PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes en ligne de mire

L'un des principaux problèmes rencontrés par les acheteurs est le manque de biens. Le marché s'est tendu dans certaines régions. Conséquence, les prix des logements ont progressé de 7 % sur un an selon le courtier. Concernant le profil des acheteurs, ces derniers ont en moyenne 39 ans en Ile-de-France et 46 ans en province. Le budget moyen consacré à la résidence secondaire est de 240 000 euros pour 54 700 euros d'apport.

La moitié des acheteurs concentrent leurs recherches à moins de 140 kilomètres de leur domicile principal. La région qui concentre le plus de demandes est Provence-Alpes-Côte d'Azur (14 %), juste devant l'Occitanie (13 %) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (12 %). Alors que l'Ile-de-France réunit 11 % des recherches et la Nouvelle-Aquitaine 10 %, les régions de Normandie et Bretagne se font distancer, avec respectivement 7,7 % et 6,5 % des demandes.

Les Franciliens en arbitres

Toutefois, les prix peuvent apparaître élevés en PACA et en Nouvelle-Aquitaine, où le budget moyen des projets immobiliers dépasse 300 000 euros. La Normandie, qui intéresse beaucoup les Franciliens est plus abordable avec des prix moyens atteignant 216 000 euros. Le Centre-Val-de-Loire, lui aussi limitrophe de l'Ile-de-France, est encore plus avantageux (200 000 euros).