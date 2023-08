Immobilier locatif : où investir en 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Face à l'évolution contrastée du marché immobilier avec une augmentation des loyers et une baisse des prix d'achat, certains Français s'intéressent à l'investissement locatif comme moyen de diversifier leur patrimoine. Cependant, réussir un projet immobilier nécessite de choisir judicieusement la région d'investissement.

Dans cet article, nous vous présentons trois régions françaises qui semblent offrir un potentiel attractif pour rentabiliser votre investissement locatif . Ces zones sont caractérisées par une demande locative en croissance, des perspectives économiques prometteuses et des opportunités d'achat intéressantes.

Les villes proches de la LGV Toulouse - Bordeaux et Bordeaux - Dax

Avec la ligne Bordeaux - Dax, la ligne Bordeaux - Toulouse fait partie du GPSO, ou Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, qui a pour but de dynamiser davantage cette partie de la France, notamment avec des temps de déplacement plus courts, et de rendre certaines grandes villes d'Espagne comme Barcelone ou Bilbao accessibles plus rapidement.

Avec la mise en service prévue dans 10 ans de la LGV (Ligne à Grande Vitesse) Bordeaux - Toulouse, l'attractivité des grandes villes comme Bordeaux et Toulouse devrait être renforcée. Toutefois, d'autres villes traversées par cette future ligne pourraient également considérablement bénéficier de cet aménagement.

Le GPSO travaille en effet à proposer de nouvelles liaisons régionales afin que certaines villes moyennes d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine soient mieux reliées entre elles. Ces villes pourraient donc représenter des opportunités d'investissement locatif intéressantes à mesure que les connexions entre les villes se développent.

Trois nouvelles gares devraient par exemple être créées sur les communes de Brax près d'Agen, de Bressols près de Montauban et de Lucbardez-et-Bargues près de Mont-de-Marsan.

A lire aussi: Les solutions pour investir dans l'immobilier avec un petit budget

L'Ile-de-France grâce au projet Grand Paris Express

Le Grand Paris Express (GPE) est un projet ambitieux qui vise à développer les infrastructures de transport en commun dans la région parisienne.

Son objectif principal est d'améliorer la mobilité des habitants de la métropole parisienne en créant un réseau de transports publics plus moderne et plus efficace. Pour cela, le projet comprend la construction de nouvelles lignes de métro automatique, ainsi que des prolongements de lignes existantes et de nouvelles gares.

L'initiative vise également à favoriser le développement harmonieux de la région métropolitaine de Paris en facilitant les déplacements, en réduisant les temps de trajet et en renforçant les connexions entre différentes communes de l'Ile-de-France.

Ce projet ambitieux du Grand Paris Express aura un impact significatif sur de nombreuses communes franciliennes, en particulier celles situées à proximité des nouvelles stations. En raccourcissant les temps de trajet et en améliorant la connectivité, le GPE contribuera à désenclaver certaines villes en périphérie de la capitale et à les relier au bassin d'emplois. Ces quartiers bénéficieront ainsi d'une meilleure accessibilité et d'une attractivité accrue, ouvrant de nouvelles opportunités tant pour les résidents que pour les investisseurs immobiliers.

Selon MeilleursAgents, les villes qui se sont démarquées ces deux dernières années en termes d'évolution des prix, mais aussi de pouvoir d'achat immobilier, sont Villejuif, Saint-Denis, Bobigny, Bagneux et Gennevilliers. Au-delà de ce projet, plusieurs de ces villes profitent aussi de projets de rénovation et d'aménagements urbains.

La capitale bretonne et ses alentours davantage connectés grâce aux trambus

D'ici 2027, la métropole rennaise projette de mettre en service un trambus entièrement électrique, une solution de transport novatrice qui combine les avantages du tramway et du bus. Ce nouveau système de transport permettra de relier de manière plus rapide et efficace les communes de la première couronne au cœur de la ville, incluant des localités telles que Saint-Grégoire, Vezin-Le-Coquet, Saint-Jacques-de-la-Lande, Bruz, Chantepie et Cesson-Sévigné.

La mise en place du trambus offrira aux habitants de ces communes une amélioration significative de leur mobilité, leur permettant d'accéder plus facilement et plus rapidement aux services, aux emplois et aux infrastructures du centre urbain. De plus, l'utilisation de véhicules électriques dans ce système contribuera à réduire l'empreinte carbone et à favoriser une mobilité plus respectueuse de l'environnement.

Pour les investisseurs et les acheteurs, ces projets de transport représentent une opportunité intéressante . En effet, l'amélioration des infrastructures de transport dans les communes périphériques des grandes villes a souvent pour effet d'augmenter l'attractivité de ces zones, entraînant ainsi une hausse potentielle de la demande immobilière.

Cela peut ainsi offrir des perspectives d'investissement prometteuses, notamment pour les personnes cherchant à bénéficier de prix plus abordables tout en ayant un accès facilité au centre-ville et à ses commodités.