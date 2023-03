Les solutions pour investir dans l'immobilier avec un petit budget

(Crédits photo : Unsplash - Mimi Thian )

Investir dans l'immobilier peut être une stratégie rentable pour augmenter son patrimoine et générer des revenus locatifs. Cependant, investir dans l'immobilier peut souvent sembler inaccessible pour ceux qui disposent d'un petit budget. Heureusement, il existe des solutions pour investir dans l'immobilier même avec un petit budget.

Il suffit simplement de trouver la solution qui convient le mieux à votre situation financière et à vos objectifs. Découvrons 3 solutions permettant aux investisseurs à petit budget d'entrer sur le marché immobilier et de profiter des avantages financiers associés à ce type d'investissement.

Achat de SCPI

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) sont des produits d'investissement qui permettent aux investisseurs de participer à la propriété d'un portefeuille d'actifs immobiliers sans avoir à gérer ces biens directement.

Investir dans une SCPI consiste à acheter des parts dans la société, qui sont alors utilisées pour financer l'achat et la gestion d'un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers. Les investisseurs reçoivent des revenus locatifs proportionnellement à leur participation dans la société, ce qui peut être une source de revenus pour eux.

L'achat de parts de SCPI peut être réalisé de différentes manières en fonction de votre budget et de vos objectifs financiers comme l'achat de SCPI via le levier de la dette, via des versements programmés ou via des fractions de parts de SCPI.

L'achat de SCPI à crédit permet d'investir dans l'immobilier avec un petit budget en utilisant l'effet de levier de la dette pour investir un montant plus important que ce que vous permet réellement votre capital initial.

L'achat de SCPI en versement libre programmé permet de verser régulièrement de petites sommes d'argent dans des SCPI de votre choix afin d'acheter peu à peu des parts de SCPI au fil du temps, permettant ainsi de commencer avec un petit capital.

Enfin, il est possible d'utiliser l'achat de parts décimalisées de SCPI pour acheter des parts fractionnées d'une SCPI plutôt que d'acheter une part entière. Ainsi, il est plus facile d'investir dans l'immobilier avec un petit budget à des coûts plus abordables.

Achat en Viager

Le viager peut être un moyen d'investir dans l'immobilier avec un budget moindre, car il permet d'acquérir un bien immobilier sans avoir à dépenser la totalité du prix lors de l'achat en viager. Dans un viager, vous achetez un bien immobilier avec une décote sur le prix en échange de versements mensuels ou annuels à la personne qui vend le bien en viager jusqu'à son décès et vous ne pourrez occuper le bien qu'au décès du vendeur viager.

A noter que le vendeur viager est aussi responsable de l'entretien et de la gestion du bien immobilier, ce qui peut être un avantage pour les investisseurs qui ne souhaitent pas gérer les responsabilités liées au bien immobilier.

Cependant, il est important de noter que le viager comporte des risques et des incertitudes, notamment en ce qui concerne la durée de vie du vendeur. Il est également important de se rappeler que, contrairement à d'autres formes d'investissement immobilier, vous n'aurez bien sûr pas la possibilité avant le décès du vendeur viager de le louer pour générer des revenus supplémentaires.

Achat en démembrement de propriété

L'achat en démembrement de propriété peut aussi être une solution pour les investisseurs immobiliers avec un petit budget, car il permet de décomposer la propriété d'un bien immobilier en deux parties distinctes : la nue-propriété et l'usufruit.

Les investisseurs peuvent alors acheter la nue-propriété du bien immobilier à un prix inférieur à celui du coût total, tout en permettant au vendeur de conserver l'usufruit. Il est ainsi souvent possible d'investir dans un bien immobilier avec une décote importante à condition d'en céder l'usufruit temporairement à un bailleur (10 ou 15 ans le plus souvent). Lorsque l'usufruit s'éteint, le nu-propriétaire récupère l'usufruit et possède ainsi la propriété pleine et entière des parts.

L'achat en démembrement de propriété permet donc d'acquérir un bien immobilier à un prix inférieur, car l'achat de la nue-propriété coûte moins cher que l'achat du bien immobilier en pleine propriété. De plus, durant la période du démembrement, l'investisseur en nue-propriété ne sera pas imposé (ni sur l'impôt sur le revenu, ni sur l'impôt sur la fortune immobilière).

Bien sûr, il faut aussi prendre en compte certaines limites de l'achat en démembrement de propriété comme les conflits potentiels avec le propriétaire de l'usufruit. Si le propriétaire de l'usufruit décide de vendre ou de louer le bien immobilier sans l'accord de l'investisseur de la nue-propriété par exemple, cela peut entraîner des tensions et des conflits. La durée de vie du propriétaire de l'usufruit peut aussi avoir un impact sur la durée de l'investissement, ce qui peut rendre incertain le retour sur investissement pour l'investisseur. Enfin, les frais liés à un achat en démembrement de propriété, comme les frais d'avocat par exemple, peuvent être plus élevés que pour d'autres formes d'investissement immobilier.