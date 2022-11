Immobilier : ces départements bretons où les prix diminuent

En Ille-et-Vilaine (Rennes sur la photo), les prix ont baissé de 5,8% (ykaiavu / Pixabay)

Les prix médians des ventes d'appartements et de maisons connaissent une tendance à la baisse dans plusieurs départements de Bretagne. C'est ce que révèle le dernier baromètre des Notaires de Bretagne, laissant entrevoir une stabilisation de ce marché après des années de hausse.

Dans leur dernier baromètre publié en ce début du mois de novembre, les Notaires de Bretagne ont fait état de la baisse des prix médians des ventes d'appartements et de maisons dans la région. Une tendance qui laisse espérer une stabilisation de ce marché qui a connu une forte explosion des prix à la suite de la crise sanitaire, comme le rapportent nos confrères de Ouest-France .

La Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine en baisse

Les chiffres communiqués par les Notaires de Bretagne sont ceux concernant les ventes effectuées en juillet, août et septembre 2022. Plusieurs départements voient les prix médians des maisons baisser.

Parmi eux, on retrouve l'Ille-et-Vilaine (5,8 %), la Loire-Atlantique (4 %) et le Morbihan (2,1 %). Du côté des appartements, les prix diminuent dans les Côtes-d’Armor (5 %), en Ille-et-Vilaine (3,7 %) et aussi en Loire-Atlantique (1,3 %).

Les prix toujours en hausse dans le Finistère

En revanche, dans le Finistère, les tarifs poursuivent leur hausse avec une augmentation de 1,4 % du prix médian des appartements et de 3,4 % pour les maisons. A noter que certaines villes attirent les acheteurs. Cela s'accompagne d'une augmentation des prix. A Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), le prix médian des biens immobiliers a flambé de 5,5 % et de 7,4 % pour le prix des maisons à Brest (Finistère).