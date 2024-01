Immobilier : les ventes dans l’ancien baissent de 22 % en un an, les offres de location s’effondrent

Les offres de location ont chuté de 60 % ces cinq dernières années. Illustration. (Geralt / Pixabay)

En 2023, le secteur de l’immobilier a connu un recul significatif, avec 240 000 transactions de moins concernant le logement ancien par rapport à l’année précédente, ramenant le marché sept ans en arrière. Un constat de la Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier) qui intervient après l’absence de nomination d’un ministre du logement par Gabriel Attal, lors de sa prise de fonction. Ainsi, les ventes de logements anciens sont retombées à 875 000 en 2023, rapporte Ouest-France , mercredi 17 janvier 2024.

Alors que le marché affichait des niveaux élevés ces dernières années, cette régression de près de 22 % en un an s’explique en partie par la hausse des tarifs et la baisse du pouvoir d’achat des acquéreurs en raison de taux d’intérêt plus importants. Néanmoins, les prix de l’immobilier ont commencé à baisser, notamment dans les grandes villes.

L’effondrement des annonces de locations

Mais selon la Fnaim, cela ne sera pas suffisant pour faire remonter le marché. Elle prévoit pour 2024 une nouvelle baisse des transactions d’environ 10 %, pour s’établir à près de 800 000 ventes. Loïc Cantin, président de la Fnaim, estime que, malgré « la fin de la hausse des taux d’emprunt et la baisse des prix, les Français pourraient encore rencontrer des difficultés pour concrétiser leurs projets immobiliers » . L’année 2024 semble donc se profiler comme une période « de transition » , selon le responsable.

Quant à la location, elle a subi une effondrement ces cinq dernières années. Le syndicat a ainsi rapporté une chute de près de 60 % du nombre d’annonces locatives sur cette période. Une situation qui contraste avec la progression de 33 % du nombre de biens mis en vente dans le même temps. La loi Climat et Résilience, interdisant la location des passoires thermiques à partir de 2025, inquiète notamment la Fnaim sur ce point.