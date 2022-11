Immobilier : les taxes foncières augmentent, les propriétaires de plus en plus en difficulté

La taxe d'habitation a beau disparaître, les impôts fonciers locaux sont, eux, en pleine explosion depuis quelques années. (Photo d'illustration) (moerschy / Pixabay)

Les propriétaires immobiliers n'auront plus à payer de taxe d'habitation en 2023 pour leur résidence principale, mais les différents impôts fonciers vont quant à eux connaître une forte hausse dans de nombreuses communes. Pour les résidences secondaires, la taxe d'habitation continuera quant à elle de s'appliquer et pourrait être majorée dans 4 000 communes supplémentaires.

Malgré la suppression de la taxe d'habitation en 2023 pour les résidences principales, de nombreux propriétaires vont quand même devoir débourser plus qu'avant. En cause : les augmentations successives des impôts fonciers, qui mettent de plus en plus les propriétaires en difficulté selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) rapporte Le Figaro .

Des taxes en hausse

La taxe foncière a déjà augmenté de près de 30 % entre 2010 et 2020. Avec l'inflation, les taux devraient connaître une augmentation de près de 7 % en 2023. De plus, certains maires vont relever eux-mêmes les taux, alors que l'exécutif espérait de son côté une baisse. La mairie de Paris a par exemple annoncé la semaine dernière une augmentation de 52 % du foncier l'an prochain.

Au-delà de la taxe foncière, de plus petites taxes intégrées à l'avis d'imposition foncier ont aussi explosé ces dernières années. C'est le cas de la taxe sur les ordures ménagères (TEOM), une nouvelle fois augmentée en 2022, ou de la taxe annexe Gemapi (gestion des milieux aquatique et prévention des inondations).

Double peine pour les résidences secondaires

La taxe d'habitation continuera en outre de s'appliquer pour les résidences secondaires. En 2023, elle pourrait augmenter dans près de 4 000 communes. Deux amendements du projet de budget 2023 prévoient en effet de faire passer de 1 000 à 5 000 le nombre de communes en « zone tendue », où peut s'appliquer la taxe sur les logements vacants (TVL).

Toutes ces augmentations inquiètent Christophe Demerson, président de l'UNPI. Avec la suppression progressive de la taxe d'habitation, « nous savions que les propriétaires allaient in fine payer la facture » , a-t-il déclaré au Figaro . En réponse, le gouvernement a déjà assuré qu'il ne menait pas de « politique anti-propriétaire » et que les territoires ont été compensés « à l'euro près » et soutenus face à l'inflation.