Immobilier : les Français peuvent acheter 4 m² de moins qu'en 2020 à cause de la hausse des prix

Le pouvoir d'achat a même baissé de 8 m² pour les maisons dans les villes étudiées par les notaires. (illustration) (Pixabay / AlexanderStein)

Le pouvoir d'achat immobilier des Français a baissé de 4 m² pour un appartement et de 8 m² pour une maison en 2021. Pour ces dernières, la baisse concerne toutes les villes. En cause : une très forte hausse des prix de l'immobilier, que les bas taux d'emprunt n'ont pas pu compenser.

L'immobilier en France se porte bien. Mais leur pouvoir d'achat des candidats à l'achat est en baisse en 2021, selon les Notaires de France. Avec un budget de 800 € par mois et un prêt sur 20 ans, les Français peuvent acheter 4 m² de moins que l'an dernier pour un appartement, et 8 m² pour une maison, rapporte BFMTV . En moyenne, ils peuvent obtenir 50 m² pour un appartement ancien, contre 54 % en 2020.

Pas plus de 46 m² dans certaines villes

Les taux d'emprunt sont toujours bas mais la hausse des prix immobiliers a eu un impact fort. Le prix des appartements a augmenté de 5,2 % en un an et celui des maisons de 9 %. Le recul du pouvoir d'achat observé par les Notaires de Franceest visible dans les 18 grandes villes qui ont été étudiées. Mais dans 11 villes, les acheteurs peuvent compter sur un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne nationale.

Toujours pour 800 € mensuels, on peut ainsi acheter 147 m² à Saint-Étienne, 81 m² au Havre, 70 m² à Toulon, 69 m² à Orléans, 68 m² à Dijon, Reimsou Grenoble et entre 50 et 59 ² à Marseille, Montpellier, Strasbourg et Toulouse. Àl'inverse, six villes (Rennes, Lille, Nantes, Nice Bordeaux et Lyon) offrent un pouvoir d'achat inférieurà la moyenne : entre 32 et 46 m². À Paris, la surface disponible tombe à 15 m².

Des mensualités en hausse depuis 2015

Concernant les maisons dans l'ancien, avec 1 300 €/mois sur 20 ans, il est possible d'acquérir une maison de 140 m² en 2021, contre 148 m² l'année passée. Toutes les villes étudiées sont concernées par la baisse. À Saint-Etienne, on peut espérer trouver une maison de 131 m² contre 92 m² à Toulouse, 75 m² à Montpellier et Marseille et seulement 57 m² à Nice.

Il valait mieux acheter en 2015, selon le courtier Empruntis cité par BFMTV . La hausse des prix de l'immobilier en six ans a fait augmenter les mensualités de 124 €/mois . « La baisse des taux permettait aux acquéreurs de capitaliser davantage, mais une limite semble avoir été atteinte avec le niveau plancher des taux et la progression continue des prix » , résume David Ambrosiano, président du Conseil supérieur du notariat.