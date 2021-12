Hausse des prix de l'immobilier : les mensualités ont augmenté de 124 € en moyenne depuis 2015

Les taux très bas de crédit immobilier n'ont pas pu compenser la forte hausse des prix des biens. (illustration) (Pixabay / nattanan23)

Le montant total d'un achat immobilier a augmenté en moyenne de 12 % depuis 2015 en France, selon une étude récente. Cela représente un surcoût mensuel de 124 € en six ans pour les acheteurs. Dans de rares villes, il est cependant plus avantageux d'investir dans un bien immobilier aujourd'hui.

Les prix de l'immobilier ont tellement augmenté ces dernières années que les acheteurs doivent désormais dépenser bien plus, malgré des taux de crédit très bas. C'est la conclusion d'une étude menée par la plateforme immobilière SeLoger avec le courtier Empruntis, rapporte BFMTV.

Les prix flambent à Angers

L'étude a comparé les prix de l'immobilier entre 2015 et 2021. Il en ressort que les mensualités tous frais inclus (taxe foncière, droits de mutation, taux d’emprunt, taux d’assurance, frais de garantie et de banque) ont augmenté de 124 €/mois en six ans. Cela représente un surcoût en moyenne de 12 % dans les 34 villes examinées pour l'étude.

Il existe évidemment des écarts entre les villes. La plus forte hausse ne se trouve pas à Paris mais à Angers (Maine-et-Loire). La hausse des mensualités y atteint 56 % en 6 ans. Là-bas, « la recherche de maisons progresse deux fois plus vite que celle des appartements depuis ces 18 derniers mois », précise Séverine Amate, porte-parole du groupe SeLoger.

Des villes moins chères qu'il y a six ans

À Paris, le coût total d'un achat immobilier atteint 14 544 € selon l'étude, soit une hausse de 18 % par rapport à 2015. La ville présentant ensuite la plus forte hausse est Bordeaux (404 €/mois), devant Lyon (341 €/mois) et Nantes (337 €/mois), soit des grandes métropoles. Le top 5 s'achève avec Angers (326 €/mois) et Rennes (320 €/mois).

À l'inverse, dans certaines villes, les prix de l'immobilier n'ont pas engagé de surcoût en six ans pour les acheteurs. C'est le cas à Perpignan. Le coût d'un achat revient 14 % moins cher en 2021 qu'en 2015. Cela représente une baisse de mensualité de 105 €. C'est aussi le cas à Toulon (- 7 %, et un gain de 81 €/mois) et au Havre (- 5 % et un gain de 46 €/mois).